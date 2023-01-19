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Çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

Dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisindeki rol arkadaşı Burak Deniz ile aşk yaşadığı konuşulan Serenay Sarıkaya, özel hayatı kadar dikkat çekici tarzıyla da sık sık adından söz ettiren isimlerden biri. Son olarak Sarıkaya'nın bedeli ortaya çıkan mavi çantası, adeta dudak uçuklattı.

Ekleme: 19.01.2023 - 02:05 Güncelleme: 19.01.2023 - 02:09 / Editör: Ozge Selin
Cem Yılmaz ile ayrıldıktan sonra adı Umut Evirgen'le aşk yaşayan Serenay Sarıkaya, Tv8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programının haberine göre; yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Evirgen'le yollarını ayırmıştı. Serenay Sarıkaya'nın, ayrılıkla ilgili yakın çevresine; "Yorulduk, yürütemedik" dediği öğrenilmişti.

Çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

YALANLADI

‘Şahmaran’ adlı dizide birlikte rol alan Burak Deniz ve Seranay Sarıkaya'nın aşk yaşadığı iddiası ise magazin kulislerine bomba gibi düşmüştü. Sarıkaya, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Deniz ile aşk yaşadığına ilişkin söylentilerin gerçeği yansıtmadığını dile getirmişti. Güzel oyuncu, "Hakkımda çıkan iddia doğru değildir. Lütfen canınız sıkıldıkça üzerimden iddialar üretmeyin" ifadelerini kullanmıştı.

Çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

"NE AÇIKLADILARSA DOĞRUDUR"

Bu iddialardan sonra Didem Soydan, Nişantaşı’nda görüntülenmişti. Sevgilisi Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya ile ilgili yazılan haberler ile alakalı sorulara manken, "Konuşmak istemiyorum. Ne açıkladılarsa doğrudur" yanıtını vermişti.

Çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

BURAK'IN PANİK ANLARI!

Daha sonra Etiler'de objektiflere takılan Burak Deniz, paniklemişti. Ünlü isim, muhabirlerin soruları karşısında alakasız cevaplar vererek, durumu toparlamak için, “Bir telefon aldım kafam karışık" şeklinde açıklama yapmıştı.

Çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

"BİR ARKADAŞIMLAYDIK"

Serenay Sarıkaya'nın evinin bulunduğu sokakta olduğu hatırlatılan oyuncu, “Serenay'ın evi de aşağıda ama bir arkadaşımlaydık" diye konuşmuştu. Hafta sonunu Sarıkaya ile beraber geçirdikleri iddiasına oyuncu, “Hayır beraber değildik" diye cevap verdi. Deniz'e, Etiler'deki bir mekana Sarıkaya'nın arabasıyla geldiği hatırlatılınca, “Yok arabasıyla geldik, ama birlikte değiliz" diye konuşup şaşkınlık yaratmıştı.

Çantasının fiyatı dudak uçuklattı!

TARZININ BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Şimdilerde dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmaran' dizisiyle gündemde olan Serenay Sarıkaya, özel hayatıyla olduğu kadar tarzıyla da adından söz ettiriyor.

'Fenomenler Ne Giymiş?' adlı Instagram sayfasına göre; 30 yaşındaki güzel oyuncunun siyah elbise ve cekete kombinlenen mavi, tüylü çantasının fiyatı ortaya çıktı. Sarıkaya'nın ünlü bir markaya ait çantası, tam olarak 7 bin 628 tl değerinde.

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