Bebeğinin cinsiyeti belli oldu!

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Aslı Enver, yaz başından beri aşk yaşadığı, Ağustos başında ilk kez el ele görüntülendiği iş insanı Berkin Gökbudak ile Kasım ayında sürpriz bir şekilde evlenmişti. Evlilikten kısa bir sonra hamile olduğu öğrenilen ünlü isim, son olarak sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi. Ünlü ismin bebeğinin cinsiyeti de ortaya çıktı.

Aslı Enver, meslektaşı Birkan Sokullu ile 2012'de evlenmiş, üç yılın ardından boşanmıştı. Şarkıcı Murat Boz ile birlikteliğiyle çok konuşulan, geçtiğimiz aylarda iş insanı Önder Öztarhan ile kısa süreli aşk yaşayıp ayrılan Enver, Kasım ayında Berkin Gökbudak ile evde aile arasında kıyılan sade bir törenle hayatını birleştirmişti.



Nikâhtan sonra Enver’in iki aylık hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Oyuncunun, çekimlerine önümüzdeki günlerde başlayacağı diziyi, hamileliği sebebiyle bırakmak zorunda kaldığı da öğrenilmişti.



"ÇOK YENİ BİR DÖNEM"



Hamile kaldığı için evlendiği iddia edilen oyuncu, bu sorularla alakalı, "Çok yeni bir dönem, çok konuşmak istemiyorum. Benim için de yeni bir dönem. Bu konuyla ilgili bana biraz zaman verirseniz daha rahat konuşabilirim o zaman. Konuşmaya çekiniyorum şu anda. İsim düşünmek için de çok erken olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı.



"ŞİMDİ ENERJİM PEK YOK"



Enver, geçtiğimiz hafta ise oynadığı ‘Sırça’ tiyatro oyunu çıkışı görüntülenmişti. Basın mensuplarını karşısında gören Enver, “Arkadaşlar kusura bakmayın lütfen. 2.5 saattir sahnedeydim ve 2.5 saat boyunca ağladım. Şimdi enerjim pek yok, o yüzden uzun uzun röportaj yapmayalım lütfen” demişti.



"OYNAYABİLDİĞİM KADAR SAHNEDE OLACAĞIM"



Basın mensuplarının, “Ne zamana kadar daha sahnede olacaksınız peki? Bir süre belirlediniz mi?” sorusuna ise oyuncu; “Öyle bir tarih belirlemedik. Oynayabildiğim kadar sahnede kalacağım” dedikten sonra basın mensuplarına teşekkür edip evin yolunu tutmuştu.



PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ



38 yaşındaki ünlü isim, son olarak aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi. 6.4 milyon takipçisi bulunan sayfasının hikayeler bölümünden bu fotoğrafı paylaşan Enver, takipçilerinden büyük ilgi gördü.



Aslı Enverin bebeğinin cinsiyeti belli oldu

Saçlarındaki beyazlar dikkat çeken güzel oyuncu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Doğal güzelliğiyle çok sayıda övgü alan Aslı Enver'e, “Çok güzelsin” ve “Bebeğin cinsiyetini merak ediyoruz” gibi mesajlar geldi.



BEBEĞİNİN CİNSİYETİ BELLİ OLDU!



Öte yandan Ayaklı Gazete'de yer alan habere göre; Aslı Enver'in bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı. Ünlü isimin kız bebek sahibi olacağı öğrenildi.