Survivor Mert Öcal'dan flaş açıklama...

Yeni film projesi olan 'Göktürk' hakkında konuşan Mert Öcal, "Müthiş destansı bir hikaye seyirciyi bekliyor. Çok büyük bir ekiple çalıştık ve uzun süren çekimler sonunda büyük emek vererek beyaz perdede izleyiciyle buluşacağız" dedi."MİAMİ'DE REKLAM ÇEKİMİ YAPACAĞIZ"Çıkaracağı spor giyim markası hakkında da konuşan Mert Öcal, "Uzun süredir üstünde çalıştığımız bir sektör. Yakın zamanda Miami’de reklam çekimi yapacağız. Bu sektöre girerken nişanlım Sude’nin fikirleri benim için çok önemliydi. Umarım her şey istediğimiz gibi olur" dedi.