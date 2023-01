Seda Bakan: Nazardan çok korkuyorum!

'Kardeş Payı', 'Arif V 216' ve 'Behzat Ç.' gibi yapımlarda yer alan ünlü oyuncu Seda Bakan, bir cilt bakım markasının yüzü oldu. Markanın önceki gün Nişantaşı'nda yapılan lansmanında gazetecilerle bir araya gelen Bakan, kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar verdi. Çocuklarıyla ilgili konuşurken nazardan çok korktuğunu dile getiren ünlü isim, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

37 yaşındaki oyuncu Seda Bakan'ın reklam yüzü olduğu bir cilt bakım markasının lansmanı, geçtiğimiz gün yapıldı. Nişantaşı'nda yapılan, ünlülerin adeta akın ettiği lansmana; Selin Demiratar, Gizem Hatipoğlu, Fulya Zenginer ve Türkü Turan gibi isimler katıldı.



"HER ŞEY PARA KAZANMAK DEĞİL"



Lansman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Seda Bakan, "Beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim. Çocuklarımız olduktan sonra daha hassas oluyoruz. Ben çocuklarımın bana şans getirdiğine inanıyorum. Gerçekten bereketi ile geliyorlar. İşlerim açıldı ve daha çok para kazanmaya başladım. Onların geleceği ve eğitimi için elimden gelen her şeyi yapıyorum. Her önüme gelen reklam teklifini kabul etmiyorum, her şey para kazanmak değil" diyerek, samimi açıklamalarda bulundu.



"İLAÇ GİBİ GELDİ"



Maldivler tatili hakkında da konuşan oyuncu, "Çok güzel bir tatil oldu benim için. Bu yaz hamileliğimden dolayı tatilin tadını çıkaramamıştım ama ailece Maldivler tatili bana ve çocuklarıma ilaç gibi geldi, onlar da çok sevindiler" dedi.



"HERKESİN YAPABİLECEĞİ ŞEYLER DEĞİL"



Sosyal medyayı aktif kullanması ile ilgili de konuşan ünlü isim, "Takdir ediyorum Instagram hesabını başarıyla yönetenleri, şahsen ben dozunda bırakmayı tercih ediyorum. İnsan kafayı yiyebilir, sürekli kendini çekmek, kendini görmek, sürekli içerik üretmek normal şeyler değil ve herkesin yapabileceği şeyler de değil" ifadelerini kullandı.



"EMZİRMEYE DEVAM EDİYORUM"



Doğum kilolarından kurtulduğu gözlenen güzel oyuncu, konuyla ilgili gelen sorulara; "Çocuğumu emzirmeye devam ediyorum. Özel bir çabam yok kilo vermek için ama akşam saat 7'ye kadar canım ne isterse yiyip, daha sonra bir şey yemeyi tercih etmiyorum" diye cevap verdi.



"KARA KARA DÜŞÜNÜYORUM"



Dijital platformda yer alan 'Zeytin Ağacı' dizisinin çekimleri için yazın Ayvalık'ta olacağını söyleyen Bakan, "İki çocukla ne yapacağım kara kara düşünüyorum. Ama neyse ki çok güzel bir ekibimiz var. Yetemediğim yerde birilerine bırakacağım kızlarımı, hem onlar için de tecrübe olur" diyerek, herkesi güldürdü.



"PAYLAŞMAYA ÇEKİNİYORUM"



Çocuklarına reklam teklifi geldiğini ancak eşi Ali Erel'in buna izin vermediğini de paylaşan Seda Bakan, "Babaları, 'Bir eve bir artist yeter' diyor. Zaten ben de nazardan çok korkuyorum ve bazen sosyal medya hesabımdan bile paylaşmaya çekiniyorum" şeklinde konuştu.