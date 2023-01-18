Oyunculuğu bıraktığını duyurdu

Ekranların aranılan yüzlerinden olan Adanalı dizisinde Maraz Ali'nin sevgilisi olarak hafızalarda yer edinen güzel oyuncu Selin Demiratar, aldığı radikal kararı açıkladı. Bir davette boy gösteren Selin Demiratar, "Oyunculuğu bıraktım. Emekliliğe ayrıldım. Set temposu bana yorucu geldi" açıklamasında bulundu.

2020 yılında iş insanı Mehmet Ali Çebi ile nikah masasına oturan güzel oyuncu Selin Demiratar, Lise Defteri, Acı Hayat, Adanalı ve Huzur Sokağı gibi fenomen dizilerde rol aldı. Ekranlara uzun bir ara veren Selin Demiratar, aldığı radikal karar ile herkesi şaşkına çevirdi.



"OYUNCULUĞU BIRAKTIM EMEKLİLİĞE AYRILDIM"



Demiratar, uzun bir aranın görüntülendi. Bir davette boy gösteren ünlü isim, oyunculuğu bıraktığını açıkladı. Demiratar, "Oyunculuğu bıraktım. Emekliliğe ayrıldım. Oyunculuğa zaten 16-17 yaşlarında başlamıştım. Set temposu bana yorucu geldi" şeklinde konuştu.



"Setleri özlemiyor musunuz?" sorusuna ise "Özlemiyorum. İzleyici olarak izlemeyi seviyorum. İleride belki küçük rollerde olabilir. Uzun bir çalışma temposu olmaz. Uzun çalışma temposu çok ağır. İzlerken anlamıyorsun ama altı gün sette olmak zor" yanıtını verdi.