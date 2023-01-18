Nihal Yalçın: Berker'i çok özlüyorum

Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile objektiflere takılan Berker Güven, "Nihal ile çok mutluyum. Bu mutluluğum sete de yansıyınca ortaya güzel bir iş çıkıyor" sözleriyle, başarısını Nihal Yalçın'a bağlamıştı."CANIM SEVGİLİM BERKER"Cihangir'de görüntülenen ve neşeleri bir hayli yerinde olan ikiliden Nihal Yalçın, "Bu kez ben konuşacağım, bana sorun. Her seferinde benim canım sevgilim Berker'e soruyorsunuz, o cevaplıyor. Sorun ben de Berker'i çok seviyorum. Çok yoğun çalışıyor, onu özlüyorum" dedi.