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Beyaz Gazete
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Nihal Yalçın: Berker'i çok özlüyorum

Kanal D'nin çok izlenen dizisi 'Üç Kız Kardeş'te 'Somer' karakterini canlandıran Berker Güven ile kendisi gibi oyuncu sevgilisi Nihal Yalçın, önceki gün Cihangir sokaklarında sarmaş dolaş akşam gezisinde görüntülendi.

Ekleme: 18.01.2023 - 02:57 Güncelleme: 18.01.2023 - 02:58 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz günlerde sevgilisi ile objektiflere takılan Berker Güven, "Nihal ile çok mutluyum. Bu mutluluğum sete de yansıyınca ortaya güzel bir iş çıkıyor" sözleriyle, başarısını Nihal Yalçın'a bağlamıştı.

Nihal Yalçın: Berker'i çok özlüyorum

"CANIM SEVGİLİM BERKER"

Cihangir'de görüntülenen ve neşeleri bir hayli yerinde olan ikiliden Nihal Yalçın, "Bu kez ben konuşacağım, bana sorun. Her seferinde benim canım sevgilim Berker'e soruyorsunuz, o cevaplıyor. Sorun ben de Berker'i çok seviyorum. Çok yoğun çalışıyor, onu özlüyorum" dedi.
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