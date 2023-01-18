Fahriye Evcen, ikinci kez anne oldu
Fahriye Evcen-Burak Özçivit çiftinin ikinci bebekleri bugün dünyaya geldi.
2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin heyecanla bekledikleri ikinci bebekleri, bugün öğle saatlerinde dünyaya geldi.
Kerem bebek doğdu
Çift, heyecanla bekledikleri erkek bebeğe Kerem adını verdi.
Burak doğuma girdi
Eşi Fahriye Evcen'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit doğuma girdi. Yakışıklı oyuncunun duygu dolu anlar yaşadığı öğrenildi.
Karan'a kardeş geldi
2017 yılında dünyaevine giren magazin dünyasının en popüler çifti, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına almışlardı.
Kerem bebek doğdu
Çift, heyecanla bekledikleri erkek bebeğe Kerem adını verdi.
Burak doğuma girdi
Eşi Fahriye Evcen'i yalnız bırakmayan Burak Özçivit doğuma girdi. Yakışıklı oyuncunun duygu dolu anlar yaşadığı öğrenildi.
Karan'a kardeş geldi
2017 yılında dünyaevine giren magazin dünyasının en popüler çifti, ilk çocukları Karan'ı 2019 yılında kucaklarına almışlardı.