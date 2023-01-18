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Doğuş eşi için kesenin ağzını açtı!

Bir süredir Azerbaycan'da yaşayan, asıl adı Orhan Baltacı olan ünlü şarkıcı Doğuş, kendisine olan benzerliğiyle dikkat çeken 22 yaşındaki Seyid isimli bir gencin mahkemeye başvurması üzerine DNA örneği vermişti. Merak konusu olan babalık testi geçtiğimiz hafta sonuçlanan Doğuş, evliliğinin üzerindeki kara bulutları dağıtmak için eşinin doğum günü vesilesiyle kesenin ağzını açtı.

Ekleme: 18.01.2023 - 02:46 Güncelleme: 18.01.2023 - 02:49 / Editör: Ozge Selin
Seyid isimli bir kişi, Doğuş'u gerçek babası olduğu iddiasıyla mahkemeye vermişti. 48 yaşındaki şarkıcı, bu durum karşısında büyük bir şok yaşarken, dava haberi sonrası eşi Hoşkedem Hidayetkızı ile sekiz yıllık evliliğinde kriz çıkmıştı.

Sürecin uzamasını istemeyen Doğuş, DNA örneği vererek, sonucun bir an önce çıkmasını istemişti. Türkiye'den Azerbaycan'a giden Seyid de merakla DNA sonucunu beklemeye başlamıştı.

Doğuş eşi için kesenin ağzını açtı!

"MANEVİ OĞLUM OLARAK KABUL EDEBİLİRİM"

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran Doğuş, 4 Ocak'ta Beyaz TV'de ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz' programına konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yapmıştı:

Çıkan haberleri üzüntüyle okudum. Şimdilerde eşim Hoşkedem ve evlatlarımla birlikte Dubai’deyim, tatil yapıyoruz. Babası olduğumu iddia eden genci tanımaktayım. Kendisi eşimin Azerbaycan’daki programına katılan fenomen bir gençtir. Seyid olarak biliniyor. Programda bir takım iddialarda bulundu, babası olduğuma dair. Bana da biraz benziyor hakikaten ama böyle bir şey mümkün değil! Haberlerin ardından direkt olarak DNA testi verdim ve çıkacak sonuçtan kesin bir şekilde eminim. Genç arkadaş madem beni çok seviyor, bana benziyor, onu manevi çocuğum olarak kabul edebilirim ama fazlası bana ve aileme zarar verir. Ülkenin birçok yerinde zaten binlerce çocuk okutuyorum, hepsi benim evladım gibidir. Süreci ben de sizler kadar merak ediyorum.

Doğuş eşi için kesenin ağzını açtı!

YÜZDE 99.99 BABASI DEĞİL!

Magazin gündeminden düşmeyen Doğuş'un DNA sonucu ise geçtiğimiz hafta belli olmuştu. Sanat dünyasından duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle 'felaket tellalı' lakabıyla tanınan Onur Akay'ın ulaştığı DNA sonucunda, kıl ve kan örneği veren Doğuş'un, örnek veren Seyid ile hiçbir bağının olmadığı tespit edilmişti. 16 DNA işaretleyicisi ile yapılan testlerde; yüzde 99.99 ile Seyid'in babası olmadığını öğrenen Doğuş, rahat bir nefes almıştı.

Doğuş eşi için kesenin ağzını açtı!

DUBAİ TATİLİ

Doğuş'un, bu olay sonrası arasının açıldığı sekiz yıllık eşini ve çocuklarını Dubai'ye tatile götürmesi de dikkat çekmişti.

Doğuş eşi için kesenin ağzını açtı!

KESENİN AĞZINI AÇTI

Tüm bunların ardından ünlü şarkıcı, eşi Hoşkadem Hidayetkızı'na doğum günü nedeniyle bir yarış atı ve spor model bir araba hediye etti.

Onur Akay'ın haberine göre; Doğuş böylece eşi ile arasını düzelterek, evliliğinin üzerindeki kara bulutları da kaldırmış oldu.

Doğuş eşi için kesenin ağzını açtı!

İKİ EVLİLİK YAPTI, İKİ ÇOCUĞU VAR

Doğuş, 2006 yılında dünyaevine girdiği Şeyma Uygun ile 2009'da boşanmıştı. 2014'te ise Azerbaycanlı sunucu ve gazeteci Hoşkedem Hidayetkızı ile nikâh masasına oturan ünlü ismin, bu evlilikten Arda ve Arın adında iki oğlu bulunuyor.
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