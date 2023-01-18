Büşra Pekin dalga konusu oldu!

Büşra Pekin'in estetik açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' programındaki başarılı oyunculuğuyla şöhreti yakalayan ünlü oyuncu Büşra Pekin, şu sıralar estetik iddialarıyla gündeme geliyor.



Şu sıralar Hasan Can Kaya ile film çeken ve son pozlarıyla olay olan Büşra Pekin'i görenler tanımakta zorlanıyor.



Bant mucizesi



Sosyal medyayı aktif kullanan Pekin, son paylaşımıyla dikkat çekti. Estetik iddalarını yalanlayan Pekin, sadece dört özel bantla değiştiğini söyleyince sosyal medyada fena ti'ye alındı.