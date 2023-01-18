Bestemsu Özdemir'den evlilik açıklaması

Bestemsu Özdemir ile Serkan Mehmet Durdu evlilik kararı almışlardı. Yeni yıla evlilik teklifi ile giriş yapan Bestemsu Özdemir'den evlilik açıklaması geldi.

Bestemsu Özdemir 2023 yılına evlilik teklifi ile adım atmıştı. Sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile evliliğe ilk adımını atan Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz akşam bir doğum günü partisinde görüntülendi. Özdemir'in yanında sevgilisi Serkan Mehmet Durdu da yer aldı.



BESTEMSU ÖZDEMİR'DEN EVLİLİK AÇIKLAMASI



Geçtiğimiz haftalarda evlilik teklifi alan Bestemsu Özdemir, düğün süreci hakkında konuştu. Özdemir, "Aslında tekliften sonra bir şey değişmedi. Evlilik tarihini ve yerini konuşuyoruz şu an" açıklamasında bulundu.



Özdemir ile sevgilisi Durdu'nun bu sene içerisinde evlenmeleri bekleniyordu.





