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Perihan Savaş'tan kına gecesi hediyesi...

Oyuncu Perihan Savaş ve 9 Kasım 1995 tarihinde hayatını kaybeden meslektaşı Yılmaz Zafer’in oğlu Savaş Zafer ile dünyaevine girecek olan dijital içerik üreticisi Melis Ketenci, dün akşam kına gecesi organize etti. Geceden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı. Kınada adet terini buldu, Perihan Savaş müstakbel gelininin avucuna altın bıraktı.

Ekleme: 17.01.2023 - 01:36 Güncelleme: 17.01.2023 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in işletmeci oğlu Savaş Zafer, uzun süredir aşk yaşadığı Melis Ketenci ile 28 Mayıs'ta evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla nişan töreni yapmıştı.

'AİLEMİZE HOŞ GELDİN KIZIM'

Kar küresi şeklinde bir fanus içinde evlenme teklif eden Savaş Zafer'in bu anlarını Perihan Savaş paylaşmıştı. Usta oyuncu, güzel haberi, “Bir kar küresiyle başlayan aşk mutlu sona ilerliyor. Ailemize hoş geldin kızım” diyerek duyurmuştu.

Perihan Savaş'tan kına gecesi hediyesi...

KINA GECESİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Evlilik yolunda ilk adımı atan çift, ocak ayına nikâh günü aldı. Türk örf ve adetlerini yerine getiren ikili, dün akşam kına gecesi yaptı. Melis Ketenci, aile yakınları ve dostlarının katıldığı kına gecesinden eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Perihan Savaş'tan kına gecesi hediyesi...

'MAŞALLAH KIZIMA'

Eğlenceli anların yaşandığı geceden fotoğraflar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Perihan Savaş, eline kına yakan gelinine cumhuriyet altını hediye etti. Usta sanatçı, o anları, 'Maşallah kızıma' mesajı ile Instagram'da yayınladı.

Perihan Savaş'tan kına gecesi hediyesi...

BOĞAZ'DA DÜĞÜN

Savaş Zafer ve Çiftin ailesi ve Melis Ketenci'nin düğünü, Boğaz'da bir mekânda gerçekleşecek. İkili, Savaş Zafer'in iş yoğunluğu nedeniyle balayını mart ayında yurt dışında yapacak.

Perihan Savaş'tan kına gecesi hediyesi...

'27 YIL SENSİZ ÇOK ZOR'

Oğlu Savaş'ın babası Yılmaz Zafer'in doğum ve ölüm yıl dönümlerini sosyal medya paylaşımlarıyla anan Perihan Savaş, son olarak eşinin hayatını kaybettiği 9 Kasım tarihinde yaptığı paylaşıma, '27 yıl sensiz çok zor' notunu düşmüştü.

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