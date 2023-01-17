Perihan Savaş'tan kına gecesi hediyesi...

Perihan Savaş ve Yılmaz Zafer'in işletmeci oğlu Savaş Zafer, uzun süredir aşk yaşadığı Melis Ketenci ile 28 Mayıs'ta evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Çift, aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla nişan töreni yapmıştı.'AİLEMİZE HOŞ GELDİN KIZIM'Kar küresi şeklinde bir fanus içinde evlenme teklif eden Savaş Zafer'in bu anlarını Perihan Savaş paylaşmıştı. Usta oyuncu, güzel haberi, “Bir kar küresiyle başlayan aşk mutlu sona ilerliyor. Ailemize hoş geldin kızım” diyerek duyurmuştu.KINA GECESİNDEN RENKLİ GÖRÜNTÜLEREvlilik yolunda ilk adımı atan çift, ocak ayına nikâh günü aldı. Türk örf ve adetlerini yerine getiren ikili, dün akşam kına gecesi yaptı. Melis Ketenci, aile yakınları ve dostlarının katıldığı kına gecesinden eğlenceli kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.'MAŞALLAH KIZIMA'Eğlenceli anların yaşandığı geceden fotoğraflar sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Perihan Savaş, eline kına yakan gelinine cumhuriyet altını hediye etti. Usta sanatçı, o anları, 'Maşallah kızıma' mesajı ile Instagram'da yayınladı.BOĞAZ'DA DÜĞÜNSavaş Zafer ve Çiftin ailesi ve Melis Ketenci'nin düğünü, Boğaz'da bir mekânda gerçekleşecek. İkili, Savaş Zafer'in iş yoğunluğu nedeniyle balayını mart ayında yurt dışında yapacak.'27 YIL SENSİZ ÇOK ZOR'Oğlu Savaş'ın babası Yılmaz Zafer'in doğum ve ölüm yıl dönümlerini sosyal medya paylaşımlarıyla anan Perihan Savaş, son olarak eşinin hayatını kaybettiği 9 Kasım tarihinde yaptığı paylaşıma, '27 yıl sensiz çok zor' notunu düşmüştü.