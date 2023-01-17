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Özgü Kaya ve Arda Türkmen’den açıklamalar...

Kanal D’nin; her salı akşamı yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkan 'Üç Kız Kardeş' dizisinde canlandırdığı 'Türkan' karakteri ile herkesin gönlünde taht kuran Özgü Kaya, bu hafta sevilen şef Arda Türkmen’in mutfağına konuk oldu. Çekimler sonrası 'Set Ekstra' programından Asiye Acar’ın sorularını cevaplayan ikili, samimi açıklamalarda bulundu.

Ekleme: 17.01.2023 - 01:48 Güncelleme: 17.01.2023 - 01:50 / Editör: Ozge Selin
Üç Kız Kardeş dizisinin çekimleri hakkında açıklamalar yapan Özgü Kaya, "Çekimler çok keyifli geçiyor. Ayvalık'a alıştık ve artık oraya yerleştik. İstanbul bizim için ikinci bir şehir gibi geliyor. Gezmeye geldiğimiz bir şehir sanki" dedi.

Türkan’ı izleyicilerin çok benimsediğine değinen oyuncu, "İnsanların beni kendi ailesindenmiş gibi benimsemeleri, kucaklamaları tabii ki beni çok onurlandırıyor, gururlandırıyor. Herkese destekleri için çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Özgü Kaya ve Arda Türkmen’den açıklamalar...

"BÖYLE ŞEYLERDE BİRAZ UTANIYORUM"

Asiye Acar’ın güzelliği ile ilgili sorularına ise Kaya, "Çok teşekkür ederim. Ben böyle şeylerde biraz utanıyorum ama ben güzelliğin içten geldiğine inanıyorum. İyi düşünmek, iyi bakmak, iyi hissetmek ve enerjiye çok inanıyorum" yanıtını verdi.

"GÖZ GÖZE BAKIŞMALARA BAŞLADIK"

Kısa süre önce baba olan ünlü şef Arda Türkmen ise değişen hayatı ile ilgili şunları söyledi:

Baba olmak çok enteresan bir duygu, böyle göz göze bakışmalara da başladık. Ben elimden geldiği kadar kızımın her detayıyla ilgilenmeye çalışıyorum. Altını değiştirmek, temizlemek, yıkamak, oynamak, kundaklamak, uyutmak gibi. Ve bunların her etabında bizzat olmak istiyorum. Bir bağ kurduğumuzu hissediyorum. O bağ her geçen gün gelişiyor.

Özgü Kaya ve Arda Türkmen’den açıklamalar...

"HER ANI KIYMETLİ KILMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Asiye Acar’ın “Kızınızdan bahsederken sanki bir düğümlenme söz konusu sorusuna ise Türkmen, "Ben biraz geç baba oldum ama sonuçta bunun yaşı yok. İnsan ne zaman buna hazır hissediyorsa o zaman olmalı. Çok keyifli, çok eğlenceli, çok uykusuz bu arada. Geçirdiğimiz her vaktin bir daha geri gelmeyeceğini düşünerek kıymetli kılmaya çalışıyoruz. İlerleyen dönemde mutfağa ilgi duyarsa elimden geldiği kadar onu yönlendirmeye çalışırım" cevabını verdi.

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