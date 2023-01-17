Oğuzhan Koç: Özel insanlara vakit ayırıyorum

31 Aralık gecesi eşi Demet Özdemir ile vakit geçirmek için 1.5 milyon TL'lik sahne tekliflerini reddettiği konuşulan Oğuzhan Koç, önceki gün görüntülendiği Etiler'deki stüdyo çıkışında açıklama yaptı. Özel hayatıyla da gündemde olan 37 yaşındaki şarkıcı, Sakiler grubuna verdiği ‘Yalanı Bırak’ parçasıyla ilgili soru üzerine ise güzel oyuncuya övgüler yağdırdı.

Oğuzhan Koç'un, yılbaşı gecesinde sahne almak için KKTC ve Azerbaycan’dan gelen 1.5 milyon TL'lik teklifleri eşi Demet Özdemir için geri çevirdiği ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı, ocak ayında yeni projesi için sete çıkan oyuncuyla yoğunluk nedeniyle daha az görüşecekleri nedeniyle sahneye çıkmak yerine Özdemir'in yanında olmak istemişti.



ÜÇ ÜLKE GEZDİLER



Dört günlük romantik bir Avrupa tatili organize eden Koç, 2023 yılına Demet Özdemir’le yurt dışında 'merhaba' demişti. Çift, seyahatleri boyunca üç ülke gezmiş, takvimlerinin müsaade ettiği kısıtlı sürede mini bir Avrupa turu yapmıştı.



"BERKAY'A ŞARKI VERDİM"



Şarkıcı, önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Stüdyodan çıktığını söyleyen Koç, "Berkay'a şarkı verdim, onun yanındaydım. Şimdi de eve gideceğim, saat geç oldu" dedi.



"YILBAŞI GECELERİNDE SAHNE ALMIYORUM"



"Yılbaşı gecesi eşiyle vakit geçirmek için sahne tekliflerini reddettiği" haberleri hazırlatılan Oğuzhan Koç, "Özel günlerde hayatımdaki özel insanlara vakit ayırmak istedim. Birkaç senedir de tercih etmiyorum yılbaşı gecelerinde sahne almayı" şeklinde konuştu.



"BÜTÜN ŞARKILARIM DEMET'E"



Öte yandan Oğuzhan Koç, geçtiğimiz aylarda sözleri kendisine ait olan ‘Yalanı Bırak’ parçasını Sakiler'e vermişti. Şarkıcı, geçtiğimiz ağustos ayında Demet Özdemir’le düğününde ücretsiz sahne alan ünlü müzik grubuna, para almadığı eseriyle karşılık vermişti. Koç, hem klipte hem de parçanın son bölümünde gruba eşlik ederek, jest yapmıştı.



Yalanı Bırak'ın eşi Demet Özdemir'e yazdığı iddia edilen Oğuzhan Koç, muhabirlerin bu konuyla ilgili soruları üzerine, “Yazdığım bütün şarkılar Demet'e" yanıtını verdi.