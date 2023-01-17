Mert Yazıcıoğlu'ndan Afra Saraçoğlu açıklaması!

2018 yılından beri aşk yaşayan Afra Saraçoğlu (25) ile kendisi gibi oyuncu olan Mert Yazıcıoğlu (29), 'ihanet' dedikodularının gölgesinde geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını duyurmuştu. 'Üçüncü kişi' iddiasını yalanlayan ünlü çiftten Yazıcıoğlu geçtiğimiz gün muhabirlere açıklama yaptı.

Afra Saraçoğlu'nun, 'Yalı Çapkını'ndaki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le samimi halleri nedeniyle Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisinin bittiği iddia edilmişti. Ancak bu iddialara çift hemen açıklama yaparak nokta koymuştu.



"SONLANDIRMA KARARI ALDIK"



Hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Afra Saraçoğlu şunları söylemişti:



Birkaç gündür hakkımızda basında çıkan haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Mert ile 4 yıl süren çok mutlu bir ilişki yaşadık. Ancak sürdürdüğümüz ilişkimizi aldığımız ortak bir karar ile sevgi ve saygı çerçevesinde sonlandırma kararı aldık. Dostluğumuzun devam ettiğini belirtmekle beraber bu kararımızda hiçbir üçüncü kişinin dahil bulunmadığını bilmenizi isteriz. Geçirdiğimiz bu hassas süreçte hiç kimseyi zan altında bırakmadan özel hayatımızın mahremiyetine hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Sevgiyle kalın...



"MERT ROL ARKADAŞIM"



Hafsanur Sancaktutan da söz konusu iddialara "Hakkımda çıkan magazin haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Mert Yazıcıoğlu benim rol arkadaşımdır, sette de set dışında da görüşmekten mutlu olduğum biridir. Yılın son günü bu açıklamayı yapmak zorunda kaldığım için üzgünüm. Yeni yılda herkese güzellikler diliyorum" şeklinde yanıt vermişti.



EVLERİ AYIRDILAR



Ayrıldıktan sonra Sarıyer Uskumruköy'deki bir sitede bulunan iki katlı villada yaşayan eski sevgililer geçtiğimiz günlerde evleri de ayırmıştı.



"HİÇ İNSANLARIN DÜŞÜNDÜĞÜ GİBİ BİR ŞEY YOK"



Mert Yazıcıoğlu, önceki gün Beyaz Magazin muhabirlerine eski ilişkisiyle ilgili açıklama yaptı. Mert Yazıcıoğlu'na Mert Ramazan Demir sorulunca "Öyle bir şey yok ya! Öyle bir şey olur mu? Hiç konuşulduğu gibi şeyler yok. Normal bir ilişkiydi yaşandı ve bitti. Mert Ramazan bizim arkadaşımız. Hiç insanların düşündüğü gibi bir şey yok! Yapamadık beraber son verdik” dedi.



DİKKAT ÇEKEN YORUMLAŞMA!



Öte yandan Mert Ramazan Demir'in geçtiğimiz günler yaptığı bir paylaşım ve bu gönderiye gelen yorumlar da gündem olmuştu. Mert Yazıcıoğlu, Demir'in paylaşımına, "Fotoğraflardaki kadar yakışıklı değil" notunu düşmüştü. Bunun üzerine Afra Saraçoğlu, "Yo daha yakışıklı" mesajını yazmıştı.