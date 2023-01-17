Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan ve Hümeyra'nın rol aldığı, 2005 yapımı 'Babam ve Oğlum' filminde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle hafızalara kazınan Ege Tanman, şimdi büyüdü ve 24 yaşında yakışıklı bir delikanlı oldu. Çocuk oyuncu olarak tanınan Tanman'ın değişimi herkesi şaşırttı.

Ege Tanman; yönetmen Çağan Irmak imzası taşıyan, sinema salonlarına yaklaşık dört milyon seyirciyi çekerek büyük bir başarıya imza atan Babam ve Oğlum filminde çocuk oyuncu olarak üne kavuştu.Daha sonra 'Bez Bebek', 'Sev Kardeşim' ve 'Leyla ile Mecnun' dizilerinde kamera karşısına geçen Ege Tanman, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı.Henüz yedi yaşında rol aldığı Babam ve Oğlum'daki performansıyla milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğan oyuncu, bir zamanlar dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın kendisini twitter'da takibe almasıyla da gündeme gelmişti.Ailesiyle birlikte Bursa'da yaşayan Ege Tanman, Barbadoslu yıldıza, "Teşekkürler kraliçe, bu benim en mutlu günüm. Seni seviyorum" mesajını göndermişti.2008 yılında 'Çocuk' isimli filmde şarkıcı Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolü paylaşan Ege Tanman'ı şimdi görenler tanımakta zorlanıyor.