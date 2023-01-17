  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,32 - 20,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Değişimi herkesi şaşırttı!

Çetin Tekindor, Fikret Kuşkan ve Hümeyra'nın rol aldığı, 2005 yapımı 'Babam ve Oğlum' filminde hayat verdiği 'Deniz' karakteriyle hafızalara kazınan Ege Tanman, şimdi büyüdü ve 24 yaşında yakışıklı bir delikanlı oldu. Çocuk oyuncu olarak tanınan Tanman'ın değişimi herkesi şaşırttı.

Ekleme: 17.01.2023 - 11:49 Güncelleme: 17.01.2023 - 11:50 / Editör: Ozge Selin
Ege Tanman; yönetmen Çağan Irmak imzası taşıyan, sinema salonlarına yaklaşık dört milyon seyirciyi çekerek büyük bir başarıya imza atan Babam ve Oğlum filminde çocuk oyuncu olarak üne kavuştu.

Daha sonra 'Bez Bebek', 'Sev Kardeşim' ve 'Leyla ile Mecnun' dizilerinde kamera karşısına geçen Ege Tanman, geçtiğimiz gün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı.

"TEŞEKKÜRLER KRALİÇE"

Henüz yedi yaşında rol aldığı Babam ve Oğlum'daki performansıyla milyonlarca kişiyi gözyaşlarına boğan oyuncu, bir zamanlar dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın kendisini twitter'da takibe almasıyla da gündeme gelmişti.

Ailesiyle birlikte Bursa'da yaşayan Ege Tanman, Barbadoslu yıldıza, "Teşekkürler kraliçe, bu benim en mutlu günüm. Seni seviyorum" mesajını göndermişti.

2008 yılında 'Çocuk' isimli filmde şarkıcı Hayko Cepkin ve Tuba Ünsal ile başrolü paylaşan Ege Tanman'ı şimdi görenler tanımakta zorlanıyor.

Değişimi herkesi şaşırttı!

Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
CHP'nin yaptığı atamaya il başkanlığından yalanlama...
İsveç Finlandiya'nın NATO rüyasında ayrılık: Başbakan Marin bizde sorun yok İsveç'te olabilir dedi
Kılıçdaroğlu AB ülkelerinin büyükelçileriyle yemekte buluştu!
Kılıçdaroğlu kaçak çayı Rize meydanında yakacağını belirtti: Ülkeye girişini engelleyeceğim
ABD, 25 Belarus yetkilisine vize yasağı getirdi!
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında kritik gelişme: Kilit isim Panzeri itirafçı oldu
Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye kritik ziyaret...
CHP'de 'Başkan kim?' kavgası! Veto gelince parti karıştı, il yönetimi acil toplantı kararı aldı
Çin: ABD Suriye'yi yağmalıyor...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsveç'teki skandal PKK gösterisine tepki!
Fahrettin Altun'dan Baykar'ı hedef alan Ali Babacan'a tepki
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'na: Türkiye’nin başarısı karşısında şapkanı çıkar ve yine Cumhurbaşkanı Erdoğan haklı çıktı de
Türkiye'den doğal gazda önemli adım: Singapur'dan yola çıkan dev gemi Akdeniz'e girdi
Milletvekilleri CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarında flaş gelişme
İsveç'te skandalların arkası kesilmiyor: İslam düşmanı siyasetçi Rasmus Paludan Kur'an-ı Kerim yakmak için talepte bulundu
İmamoğlu'nun yargılanacağı davaya ilişkin kirli çamaşırlar ortaya döküldü!
John Bolton’dan 6’lı Masa’ya destek
CHP’Lİ belediyeden yine yalan ve algı oyunu!
SİHA'ları hedef alan Ali Babacan'ın tehdidinin perde arkasında ne var?
'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!