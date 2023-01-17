Bülent Ersoy: Taklit etmem edilirim!

Sahne kıyafetleri ile her daim adından söz ettiren Bülent Ersoy, İstanbul'da bir gazinoda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konserinde Burcu Sedef’in hazırladığı elbise ve taşlı bir başlık tercih etti."AKLINIZ BENDE BELLİ Kİ"Diva'nın eski modacısı olan Pınar Kerimoğlu, benzer bir tasarımını, “İstediğiniz kadar tasarımlarımın aynılarını yaptırın. Aklınız bende belli ki. Ama osayfayı çoktan kapattım ben" mesajıyla yayınladı."HAZIR GİYİM BUTİKÇİSİ"Ersoy, bu paylaşıma isyan etti. Eski bir fotoğrafını yayınlayan usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:Sene 1980. İzmir Fuarı konserimde kullandığım baş aksesuarımı çalıp, bir de üstüne üstlük sahip çıkmaya çalışan kuş beyinli. Hazır giyim butikçisi.NUR YERLİTAŞ'I PAYLAŞTIDiva, 27 Nisan 2020 tarihinde yaşamını yitiren yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın kendisi hakkında söylediği sözlerin yer aldığı videoyu da yayınlayıp, "Moda duayeni Nur Yerlitaş'ım ahhh ahhh çapulculara yıllar evvel ne güzel cevap vermişsin. Canım arkadaşım ruhun şad olsun" notunu düştü.