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Bülent Ersoy: Taklit etmem edilirim!

Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Bülent Ersoy ile modacı Pınar Kerimoğlu, sosyal medyada birbirine girdi. Tasarım ve aksesuar tartışması yaşayan iki ünlü isim, birbirlerine ağır göndermelerde bulundu.

Ekleme: 17.01.2023 - 01:53 Güncelleme: 17.01.2023 - 01:55 / Editör: Ozge Selin
Sahne kıyafetleri ile her daim adından söz ettiren Bülent Ersoy, İstanbul'da bir gazinoda sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı, konserinde Burcu Sedef’in hazırladığı elbise ve taşlı bir başlık tercih etti.

Bülent Ersoy: Taklit etmem edilirim!

"AKLINIZ BENDE BELLİ Kİ"

Diva'nın eski modacısı olan Pınar Kerimoğlu, benzer bir tasarımını, “İstediğiniz kadar tasarımlarımın aynılarını yaptırın. Aklınız bende belli ki. Ama osayfayı çoktan kapattım ben" mesajıyla yayınladı.

Bülent Ersoy: Taklit etmem edilirim!

"HAZIR GİYİM BUTİKÇİSİ"

Ersoy, bu paylaşıma isyan etti. Eski bir fotoğrafını yayınlayan usta sanatçı, şu ifadeleri kullandı:

Sene 1980. İzmir Fuarı konserimde kullandığım baş aksesuarımı çalıp, bir de üstüne üstlük sahip çıkmaya çalışan kuş beyinli. Hazır giyim butikçisi.

Bülent Ersoy: Taklit etmem edilirim!

NUR YERLİTAŞ'I PAYLAŞTI

Diva, 27 Nisan 2020 tarihinde yaşamını yitiren yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın kendisi hakkında söylediği sözlerin yer aldığı videoyu da yayınlayıp, "Moda duayeni Nur Yerlitaş'ım ahhh ahhh çapulculara yıllar evvel ne güzel cevap vermişsin. Canım arkadaşım ruhun şad olsun" notunu düştü.

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