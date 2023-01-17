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Aşk iddialarına son noktayı koydu

'Ada Masalı' adlı dizide birlikte rol alan ve yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan Ayça Ayşin Turan (30) ve Alp Navruz (32) çifti, geçtiğimiz aylarda yollarını ayırma kararı almıştı. Navruz'un, katıldığı bir partide İlayda Alişan ile yakınlaştığı iddia edilmişti. Önceki akşam yeni yaşını kutlayan Navruz'un doğum gününde İlayda Alişan da vardı. Ünlü oyuncu aşk iddialarına son noktayı koydu.

Ekleme: 17.01.2023 - 09:08 Güncelleme: 17.01.2023 - 09:09 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yaz ekranlarda olan 'Ada Masalı'nda partner olan Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın arkadaşlıkları zamanla aşka dönmüştü. İlk zamanlar ısrarla aralarında bir şey olmadığını söyleyen ikili, bir süre sonra aşk yaşadıklarını itiraf etmişti.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER!

Ancak ünlü çiftten aylar sonra üzücü haber gelmiş; Ayça Ayşin Turan ve Alp Navruz ayrılmıştı. Dizi setindeki arkadaşlığı aşka dönüşen çift, Instagram’dan birbirlerini takipten çıkmıştı. İkili, sonrasında ise birlikte paylaştıkları karelerini silmişti.

'İHANET' AÇIKLAMASI

İhanet yüzünden ayrıldıkları iddia edilen ikiliden Navruz, konuyla ilgili açıklama yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

Son zamanlarda hakkımda hiçbir gerçekliği olmayan ve bunu bildikleri için yalnızca 'iddia' olarak yazılan birkaç haberi ben de hayretle okudum. Bu yaşanan sürecin kötü niyetli kişilerce ilerletildiği, böylesine kulaktan dolma haberlerin arka arkaya yapılmasından açıkça bellidir.

"SAYGISIZLIK ÖTESİ BİR BOYUTA ULAŞTI"

"Bugüne kadar açıklama yapmak istemedim" diyen oyuncu, sözlerine; "Fakat artık kötü niyetli ağızlardan çıkan bu söylentiler, saygısızlık ötesi bir boyuta ulaşmıştır. Ayrıca belirtmek isterim ki her ilişki zamanla yıpranabilir, kişiler arasında bazı anlaşmazlıklar olabilir. Biz de genel sebeplerden ötürü karşılıklı saygıyla konuşarak ilişkimizi noktaladık. Bu asılsız çirkin söylentilerle ilgilisi yoktur. Bu söylentileri yayan kişi veya kişilerin sevgi, saygı, aile bilincine ve temiz bir vicdana sahip olması dileğiyle" şeklinde devam etmişti.

GECE BOYUNCA EĞLENMİŞLER

Tüm bunların ardından Alp Navruz, geçtiğimiz haftalarda bir derginin Etiler'de gerçekleşen partisine katıldı. Navruz'un, partiye katılan meslektaşı İlayda Alişan ile yakınlaştığı iddia edildi.Yan yana saatlerce sohbet eden ikilinin, gece boyunca dans edip eğlendiği de söylendi.

"YENİ İNSANLAR TANIYORUZ"

Alp Navruz, önceki akşam Armutlu'da bir mekanda yeni yaşını kutladı. 33’üncü yaş gününü dostlarının kendisine yaptığı sürpriz doğum günü partisi ile kutlayan Navruz, "Her yaşta yeni bir şeyler öğrenip giriyoruz. Yeni insanlar tanıyoruz. O yüzden gayet güzel" dedi.

Çalışmaya devam ettiğini söyleyen Navruz, "Şehir dışında ve şehir içinde reklam çekimlerimiz devam ediyor. Yurt dışında da planlarımız var. Projemiz devam ediyor ve her şey yolunda" diye konuştu.

"YAKIŞTIRMALAR YAPILIYOR"

‘Aşk-ı Memnu'nun tekrardan çekileceği ve filmdeki Behlül karakterine Alp Navruz'un can vereceği dedikodularına yanıt veren Navruz, "Duydum ben de birkaç yerden. Yakıştırmalar yapılıyor ama görüşmeler hakkında bilgim yok. Ekibim ilgileniyor o konularla ters köşe bir şey olursa tabii ki oturup konuşulur" dedi.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Alp Navruz geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir partide İlayda Alişan ile yakınlaştığına dair iddialara ise "Muhtemelen yalnız olduğum için yazılıyor. Çıkan haberler yanlış. Ancak doğal geliyor yalnız insanlar daha çok yazılıyor. Ben birinci ağızdan söylemek istiyorum hayatımda kimse yok. Hepsi benim arkadaşlarım. İş varken de o taraflarda çok olmak istemiyorum. Yalnızlık çok iyi geldi diyebilirim çünkü kendime ve işime ayırdım zamanımı" diyerek yalanladı.

Alp Navruz'un doğum gününe katılanlar arasında İlayda Alişan, Hazal Subaşı, ve İrem Helvacıoğlu ile Yolaç Özcan gibi isimler de vardı.
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