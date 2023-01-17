Almeda Abazi çocuklarıyla alışveriş turunda...

2017 yılında oyuncu Tolgahan Sayışman ile dünyaevine giren, 2019'da oğlu Efehan'ı, 2021'de ise kızı Alina'yı kucağına alan Almeda Abazi, geçtiğimiz gün çocukları ile Metropol İstanbul'da görüntülendi.

2008'de Miss Globe Kâinat Güzeli yarışmasını kazanan, aynı zamanda oyuncu olan Almeda Abazi, ailece geldikleri AVM'de kendisini fark eden gazetecilere, çocuklarıyla birlikte poz verdi.GÜZEL HAVAYI DEĞERLENDİRDİ30 yaşındaki ünlü isim, "Tolgahan'ın bugün toplantısı vardı, ben de güzel havayı görünce çocuklarla birlikte hem oyun oynamaya hem de eksiklerimizi tamamlamaya geldim" dedi.