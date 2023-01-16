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Şükrü Özyıldız aşka geldi...

Şükrü Özyıldız, başrolünde yer aldığı 'Alice' müzikalindeki dansçı Huri Murphy ile ayrılığın ardından Büşra Cebe ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Şükrü Özyıldız, kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe ile ilk aşk karesini paylaştı. Ünlü oyuncu ve sevgilisinin pozuna beğeni yağdı.

Ekleme: 16.01.2023 - 01:38 Güncelleme: 16.01.2023 - 01:40 / Editör: Ozge Selin
Şükrü Özyıldız, nişanlısı Rabia Yaman'dan 2018'de ayrılmıştı. ‘Alice’ müzikalinde ‘Şapkacı’yı canlandıran Özyıldız, 2019 yılında gösterinin koreografı Beryhan Murphy’nin dansçı kızı Huri Murphy ile aşk yaşamaya başlamıştı. Çift, geçtiğimiz yıl sessiz sedasız ayrılık kararı aldı. Şükrü Özyıldız ve Huri Murphy'nin fikir ayrılıkları yaşadığı öğrenildi.

Şükrü Özyıldız aşka geldi...

Huri Murphy, Yıldız Teknik Modern Dans Bölümü'nden mezun olduktan sonra Rotterdam Dans Akademisi'nde okudu. Ardından 'Leeds Northern School of Contemporary Dance'i bitirdi. MDTist adlı toplulukta dans ediyor.

Şükrü Özyıldız aşka geldi...

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Özyıldız bir süredir meslektaşı Büşra Cebe ile aşk yaşıyor. Daha önce sosyal medya hesabından hiç fotoğraf paylaşmayan ikili, el ele görüntülenmişti.

AŞK POZU

İkilinin sosyal medyada birbirini takip etmemesi de dikkat çekerken, gerçek ortaya çıkarıldı. Özyıldız, güzel sevgilisi ile fotoğraf paylaştı.

Şükrü Özyıldız aşka geldi...

"AYNAYA ÇOK AZ BAKIYORUM"

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda 'Yasemin Şefik +1' isimli podcast programına konuk oldu. Dijital platformda yayınlanan 'Aşk Taktikleri' filmiyle gündemde olan Şükrü Özyıldız, "Aynaya çok az bakıyorum. Evde geçen bir arkadaşım fark etti, sadece banyoda ayna var. Ben de giysi odasına bir tane aldım. Aynaya bakan biri değilim” dedi.

Şükrü Özyıldız aşka geldi...

"ÇOK DIŞARI ÇIKIYORUM AMA PAYLAŞMIYORUM"

Yasemin Şefik’in “Seninle hiç dışarıda karşılaşmıyorum. Eğlenmeye çıkmaz mısın?” sorusuna yakışıklı oyuncu, “Aslında çok çıkıyorum. Sadece bunu paylaşmayı sevmiyorum. Bunun tanınmış kişi olmakla da ilgisi yok. Eskiden de böyleydim. Hatta zamanında Messenger'da takılırken, hep çevrimdışı olurdum” açıklamasıyla dikkat çekti.
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