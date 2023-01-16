Sosyal medyada da ayrıldılar

Denizcan Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan 3.5 yıllık ilişkilerine son verme kararı almışlardı. Dizileri sezon bitmeden final kararı alan iki isimden yeni hamle geldi. Denizcan Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.

Denizcan Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan 3.5 yıl önce başlayan ilişkilerini ani bir karar ile sonlandırmışlardı. Evlenmeleri beklenen iki ismin bu ayrılık kararı, hayranlarını da oldukça şaşırtmıştı. Genç oyunculardan yeni bir hamle gelmedi.



Denizcan Aktaş ile Hafsanur Sancaktutan sosyal medyadan da birbirlerini takip etmeyi bıraktılar. Böylece iki ismin ilişkisi tamamen bitmiş oldu.



DİZİLERİ FİNAL YAPTI



İki ismin yeni sezonda rol aldıkları işleri final kararı aldı. Kasaba Doktoru ilerleyen bölümlerde ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Hafsanur Sancaktutan ise Darmaduman dizisinde rol alıyordu fakat proje reytinglere erken yenildi.



