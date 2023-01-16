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Kansere yakalandığını açıkladı!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz akşam konuk olduğu Survivor Panorama programında Nagihan Karadere'nin Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olması eleştirmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı, "Nagihan birinci olamadığı için bozuldu. O hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben çözemedim" dedi. Karadere, Ilıcalı'nın açıklamalarına cevap verirken kansere yakalandığını da duyurdu.

Ekleme: 16.01.2023 - 11:06 Güncelleme: 16.01.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
TV8'de ekrana getirilen Survivor 2022'de mücadele eden ve finale kalamadan elenen Nagihan Karadere, Nisa Bölükbaşı'nın şampiyon olmasının ardından "Survivor sahte bir ortam, herkes menfaat ve çıkar derdinde" demişti. Nagihan Karadere'nin Nisa Bölükbaşı hakkındaki açıklamalarına Acun Ilıcalı'dan cevap gecikmedi.

"SURVİVOR'DA BİRİNCİ OLAMADIĞI İÇİN ÇOK BOZULDU"

Survivor Panorama programında konuşan Ilıcalı, şunları söyledi: "Nagihan Hanım sağ olsun Survivor'da birinci olamadığı için çok bozuldu. Nagihan hangi özelliğiyle birinci olacaktı ben bunu çözemedim. Nagihan benim çok sevdiğim bir insan. Nagihan'ın şampiyon olacağı hangi özelliği vardı? Çok iyi koşuyor ne güzel ama burası öyle bir yarışma değil.

Yarışma koşu yarışması değil ve biz Nagihan'a 400 metre engelli koşacaksın ve birinci olacaksın demedik. Yarışma seyirciyle bütünleşiyor. Seyirci de karakteri yakalıyor ve şampiyon oluyor. Performans bu işin yüzde 50'si. Seyirci muhteşem analiz yaparak hakkını veriyor. Ben konseyde uzakta izlediğim için seyircilerin neyi sevip sevmediğini anlayabiliyor. Hak eden kazanır."

Karadere, Ilıcalı'nın açıklamalarının ardından Twitter'dan , "Panoramaya bağlayın beni. Arıyorum Acun Bey'i telefon meşgul çalıyor" dedi.

Daha sonra konuya ilişkin Bilal Özcan'a konuşan Karadere, kansere yakalandığını şu sözlerle duyurdu: "Ben emeğime üzüldüm, kırıldım. Kendi derdime düştüm ben. Nasıl canım yanıyor anlatamam. 1 ay önce kanser olduğumu öğrendim ve herkes ekmeğimle oynuyor. Saatlerdir ağlıyorum. Hastalığımı ailem dahi bilmiyordu, yeni öğrendiler, bugün anneme söyledim. Lütfen benim için dua edin."

Kansere yakalandığını açıkladı!
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