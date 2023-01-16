  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,32 - 20,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar...

2019 yılından beri Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Fikret Ali (3) adında bir oğlu bulunan ünlü oyuncu Hazal Kaya, şimdilerde ikinci çocuğunu kucağına almaya hazırlanıyor. Kaya, son olarak kızının adının Leyla Süreyya olacağını açıklamıştı. Oyuncu, sosyal medya hesabından karnı burnunda yeni pozlar verdi.

Ekleme: 16.01.2023 - 01:41 Güncelleme: 16.01.2023 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
Kendisi gibi oyuncu Ali Atay’la evli olan Hazal Kaya, ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Doğacak kızının ilk ismine kendisinin de adı olan Leyla'yı verdiklerini söyleyen Hazal Kaya, ısrarlı sorular üzerine ikinci ismin 'Süreyya' olacağını da açıklamıştı.

Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar...

"ESKİ İSİM SEVİYORUZ"

Süreyya'nın sevdiği bir isim olduğunu ve daha çok eski geleneksel isimleri sevdiklerini belirten güzel oyuncu, şöyle konuşmuştu:

İki isim olacak; Fikret'e 'Ali' dedik, kıza da 'Leyla' deyip benim adımı verdik aslında. İkincisine de bakıyoruz, var bir sevdiğimiz isim. Hadi söyleyeyim, Süreyya olacak; Leyla Süreyya. Çok istediğim bir isimdi. Fikret için de hep 'Dedelerin ismi mi?' falan dediler ama biz böyle eski isim seviyoruz aslında. Babyshower yapmıyoruz, isteyen istediğini yapsın. Ben böyle kutlamalar, organizasyonlar falan sevmiyorum, hele böyle son dönemlerde. Fikret'te kalabalıktan boğulmuştum, o zaman nasıl hissedersem öyle yaparım.

Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar...

"FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"

Geçtiğimiz aylarda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti. "Ben feci kocam köylüyümdür" diyen Hazal Kaya, "Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" ifadelerini kullanmıştı.

Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar...

KARNI BURNUNDA POZLAR

Kaya, karnı burnunda yeni pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar...

32 yaşındaki oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika açıklamaları
Ali Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Alçakça atılmış iftira!
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Economist'in 2023 yorumu: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
AK Partili Göksu'dan CHP'li belediyelere tepki: Çok büyük bir algı süreci yönetiyorlar
Aynılar aynı yere! Baykar düşmanlığında buluştular: HDPKK, SİHA Sezgin, Michael Rubin ve Ali Babacan! Tepki yağıyor...
İsveç’te skandal üstüne skandal! Rezalete sahip çıktılar: Stockholm savcısından ilk açıklama...
Son anket sonuçları açıklandı: AK Parti yükselişte, İYİ Parti ve HDP yüzde 10'un altında
Eskişehir'deki engelli bakım merkezinde darp suçlaması: 22 sanık yargılanıyor
Zelenskiy Dnipro'daki son durumu açıkladı: 30 kişi öldü 30'dan fazla kayıp var
İngiltere'de sağlık sisteminin tüm çarkları büyük baskı altında
Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti
İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar
Türker Akıncı yazdı: Babacan'ın amacı ne?
Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuşuyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş F-16 açıklaması: Sorunsuz bir şekilde onaylanmasını bekliyoruz
Ali Babacan, savunma sanayisindeki yatırımları hedef aldı
Türkiye'nin Demir Kubbesi Yunanistan'ın gündeminde! Yunan yazardan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' analizi: Erdoğan istese 1 saatte gelir
Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...
Türkiye için dev proje: Bir ilimizi daha zengin edecek

Türkiye için dev proje: Bir ilimizi daha zengin edecek

Orta gelirliye konut kampanyası için nefesler tutuldu! Başvuru süreci yarın başlıyor

Orta gelirliye konut kampanyası için nefesler tutuldu! Başvuru süreci yarın başlıyor

Yer Sivas: Ejderhayı görenler telefonlarına sarıldı!

Yer Sivas: Ejderhayı görenler telefonlarına sarıldı!

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu