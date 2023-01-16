Hazal Kaya'dan karnı burnunda pozlar...

Kendisi gibi oyuncu Ali Atay’la evli olan Hazal Kaya, ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanıyor. Doğacak kızının ilk ismine kendisinin de adı olan Leyla'yı verdiklerini söyleyen Hazal Kaya, ısrarlı sorular üzerine ikinci ismin 'Süreyya' olacağını da açıklamıştı."ESKİ İSİM SEVİYORUZ"Süreyya'nın sevdiği bir isim olduğunu ve daha çok eski geleneksel isimleri sevdiklerini belirten güzel oyuncu, şöyle konuşmuştu:İki isim olacak; Fikret'e 'Ali' dedik, kıza da 'Leyla' deyip benim adımı verdik aslında. İkincisine de bakıyoruz, var bir sevdiğimiz isim. Hadi söyleyeyim, Süreyya olacak; Leyla Süreyya. Çok istediğim bir isimdi. Fikret için de hep 'Dedelerin ismi mi?' falan dediler ama biz böyle eski isim seviyoruz aslında. Babyshower yapmıyoruz, isteyen istediğini yapsın. Ben böyle kutlamalar, organizasyonlar falan sevmiyorum, hele böyle son dönemlerde. Fikret'te kalabalıktan boğulmuştum, o zaman nasıl hissedersem öyle yaparım."FECİ KOCAM KÖYLÜYÜMDÜR"Geçtiğimiz aylarda 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk olan Hazal Kaya, eşi Ali Atay'a olan aşkından bahsetmişti. "Ben feci kocam köylüyümdür" diyen Hazal Kaya, "Çok aşığım. Ve biraz içtikten sonra Ali'ye ne kadar aşık olduğumu herkese anlatmak zorundaymışım gibi bir duyguyla yaşıyorum. Kimse bunu dinlemek istemiyor. Ve Ali inanılmaz utanıyor böyle şeylerden" ifadelerini kullanmıştı.KARNI BURNUNDA POZLARKaya, karnı burnunda yeni pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.32 yaşındaki oyuncunun pozlarına beğeni yağdı.