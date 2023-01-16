Hadise ayna karşısında poz verdi...

Şarkıcı Hadise, sessiz sedasız dünyaevine girdiği Mehmet Dinçerler ile birlikteliğini dört hafta önce anlaşmalı olarak tek celsede bitirmişti. Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitmişti.Bol bol yorgunluk atan Hadise, paylaşımına "Hadise, Londra'da" notunu düşmüştü. Bazı karelerde makyajsız olması dikkatlerden kaçmayan ünlü şarkıcıya; binlerce beğeni ve "Bu ne güzellik", "Su gibisin", "Her hali güzel" gibi yorumlar gelmişti.Belçika doğumlu olan şarkıcı Hadise, geçtiğimiz günlerde Etiler'de bir mekandan Galatasaray'ın Belçikalı yıldız futbolcusu Dries Mertens, eşi Katrin Kerkhofs ve arkadaşları ile çıkarken görüntülenmişti. Yakın arkadaş oldukları bilinen Hadise ve Mertens çifti, farklı araçlarla mekandan ayrılmıştı."GÜZEL ARKADAŞLARIMIZLA YEMEKTEYDİK"Mekan çıkışında "Yeni yıla bomba gibi girdik" diyen Hadise, "Sahnemizdeydik. Yeni yıla harika bir giriş yaptık. Ekip arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir konser gerçekleştirdik. Güzel dostlarımızla da yemekteydik biraz önce" şeklinde konuşmuştu.AYNA POZUSon dönemde iddialı sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren şarkıcı Hadise paylaşımlarıyla olay oluyor. Ünlü şarkıcı son olarak çiçekli elbisesiyle ayna karşısında poz verdi.