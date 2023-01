Bircan Bali'den şoke eden iddia

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucusu Bircan Bali, ünlü bir oyuncunun intihar ettiğini iddia etti.

Hafta içi her gün Beyaz TV ekranlarında canlı yayınlanan magazin programı Söylemezsem Olmaz’ın sunucularından olan Bircan Bali, şok iddialarda bulundu. Sunucunun söylemlerine göre geçtiğimiz akşam çok ünlü bir kadın oyuncu, intihar etti.



Bircan Bali, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: "Maalesef üzücü bir magazin haberi vermek için siyah fondayım! Çok ünlü bir kadın oyuncu dün gece intihara teşebbüs edip, bilelerini kesti ve aynı zamanda da ilaç içti. Şu an hala hastanede, çok şükür ölmedi. Nedenini araştırıyorum. İsmi, programımda açıklayacağım!"



"Ambulans görevlisi gittiğinde kızı tanıyor"



Bugün yayınlanan bölümde intihar ettiği söylenen kişinin 22 yaşındaki oyuncu Hafsanur Sancaktutan olduğunu iddia eden Bircan Bali şöyle konuştu:



"Çok ünlü ve çok güzel hanımefendi sevgilisi ile farklı evlerdeyken ayrılma kararı alıyor. Kız ünlü olan erkek arkadaşına diyor ki iyi değilim kendimme zarar vereceğim. Ve sonra ispatlamak için bunu erkek arkadaşına (Deniz Can Aktaş'a) gösteriyor. Önce ilaç içiyor sonra bileklerini kesiyor ve erkek arkadaşı da sağlık görevlilerini arıyor... Adres Anadolu Yakası... Ambulans görevlisi gittiğinde kızı tanıyor olay yerinde hemen müdahale ediliyor ancak kan kaybından dolayı hastaneye götürülüyor. Hastane Kavacık'ta ve ünlü isim haberin yayılmasını istemiyor."