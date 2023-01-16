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Aytaç Şaşmaz'dan aşk açıklaması

Geçtiğimiz günlerde birlikte görüntülenen ve "Aşk yok, iş var" şeklinde konuşan Hande Doğandemir ile Aytaç Şaşmaz, haklarında çıkan söylentilerle alakalı yeni açıklamada bulundu

Ekleme: 16.01.2023 - 08:53 Güncelleme: 16.01.2023 - 08:54 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz ay Cemre Baysel ile ilişkisini sonlandıran Aytaç Şaşmaz, Hande Doğandemir'le bir mekanda vakit geçirirken görüntülenmişti. Baş başa yemek yiyen ikili, restoranın çıkış kapsında aynı otomobile binerek kafaları karıştırmıştı.

Basın mensuplarıyla sohbet eden Şaşmaz, "Yeni bir birliktelik mi var?" sorusuna, "Aşk yok, iş var" yanıtını vermişti.

"YİNE SÖYLÜYORUM; AŞK YOK"

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Aytaç Şaşmaz, bu kez Yeniköy’de görüntülendi. Oyuncu, Doğandemir ile hakkında çıkan 'aşk' iddialarına, "O gün de söylemiştim. Hande ile yeni bir tiyatro oyununda oynayacağız. Provalar sonrası da yemek yiyiyoruz. Öyle bir aşk durumu yok yani. Güzel bir oyun hazırlığındayız ve şubat ayında da ilk kez sahneye çıkacağız" şeklinde konuştu.

"BİRLİKTE TİYATRO OYUNU HAZIRLIYORUZ"

Söylentilerin ardından bir sergide objektiflere yansıyan Hande Doğandemir de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Doğandemir, "Ali çok heyecan ile çalışıyordu. Ben de sabırsızlık ile bekliyordum. Ben de resim karalarım aslında ama yeteneğim hiç yoktur" diyerek, güldü.

Ayrıca Aytaç Şaşmaz ile birlikte bir tiyatro oyunu hazırladıklarını ifade eden Hande Doğandemir, "İlk provamızı da yaptık. Zaten oradan çıktım ve buraya geldim" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz haftalarda ise ikinci kez alkollü direksiyon başına geçtiği için ehliyetine iki sene el konulan ünlü oyuncu, muhabirlerin konuyla alakalı sorularına ise yanıt vermek istemedi. "Teşekkür ederim" demekle yetinen Doğandemir, hızla oradan ayrıldı.
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