Armağan Çağlayan'dan flaş açıklama...

Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, 21 Kasım'da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurarak; "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Çalışmak benim için her zaman olduğu gibi, şimdi de hayatla bağımı sağlayan en önemli motivasyon kaynağı. Bu yüzden o zorunlu arayı fazla uzatmadan işimin başına döneceğim" demişti.YOĞUN BAKIMDAN ODAMA GELDİM"Çağlayan'ın lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollanmıştı. Hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren sununu, 30 Kasım'da ameliyat olmuş, operasyon sonrası Instagram hesabından son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulunarak;"4.5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı" ifadelerini kullanmıştı."YAVAŞ YAYILAN BİR TÜR"Nişantaşı'nda doktor kontrolü çıkışı objektiflere yansıyan Çağlayan, ameliyat olduğunu ve alınan parçanın yurt dışına gönderildiğini belirtmiş ve süreci şöyle anlatmıştı:Ameliyat oldum, bitti. Kemoterapi yok. Alınan parça yurt dışına gitti; akıllı ilaca uygun mu, değil mi ona bakılacak. Sonra devamını bilmiyoruz. Birinci evrenin ikinci aşamasında yakalandığım için 'Kemoterapiye gerek yok' dediler. Büyük hücreliymiş, o da yavaş yayılan bir türmüş.Popstar Mehtap Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına katılmış ve Armağan Çağlayan ve Lerzan Mutlu hakkında konuşmuştu.“BEN SENİ İYİ BİR İNSAN ZANNEDERDİM""10-12 sene önce sahne yaptığım yerdeki bir kadını programına konuk edip bana sallattırdı" diyen Yılmaz şöyle devam etti:Öyle bir şey de yoktu. Bana kralının eli kalkmaz. Ben orada sadece Lerzan Mutlu'yu tanır, bilirim. Ben seni iyi bir insan zannederdim. Ben senin aileni tanıyorum. Ben seni tanıyorsam benim yanımda birinin senin hakkında konuşmasına müsaade etmem."BENİ SIRTIMDAN HANÇERLEDİLER"Armağan Çağlayan'ın da aynı kişiyi konuk alarak kendisiyle ilgili konuşturduğunu söyleyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: "Armağan Çağlayan da konuşturdu. İkisi de aynı kişiyi programına alıp konuşturdu. Benim 15 sene önce yaşadıklarım size reyting getirmez. Sizin kanalınız bile yok. Benim kalbim kırılır ve ben unutmam. Bir yerde karşılaşmayalım, toslarım. İnsana hep dost gibiler. Beni sırtımdan hançerlediler. Konuk olan kadın beni dövdüğünü iddia etti, şizofrenler. Böyle bir durumun olamayacağını herkes bilir. Armağan Çağlayan'ın benim üzerimde ne emeği var? Ben o programda reyting makinasıydım.""BEN OLSAM UTANIRDIM"Tüm bunların ardından Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından sitemde bulundu. Çağlayan şu ifadeleri kullandı:Hakkımda konuşmaya, “insan” olarak utanmıyor musunuz? Ben olsam çok utanırım! Hoş siz kasetimin masterını stüdyodan çaldılar yeniden okuyacağım diye aldığınız borçları ödemediğiniz için utanmıyorsunuz!