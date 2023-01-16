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'Akli melekelerini yitirmiş durumda'

Daha önce Merve Boluğur hakkında, "Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Psikolojin bozuksa git, tedavi ol" yorumunu yapan Selen Görgüzel, konuyla alakalı yeni açıklamalarda bulundu. Görgüzel, ünlü oyuncunun kendisine, "Adımı ağzına alma!" yanıtını vermesinin ardından, "Ben tamamen saf duygularla bir söylemde bulundum ama maalesef bunu bile algılayamayacak kadar akli melekelerini yitirmiş durumda" dedi

Ekleme: 16.01.2023 - 08:50 Güncelleme: 16.01.2023 - 08:51 / Editör: Ozge Selin
Selen Görgüzel, Kozyatağı'ndaki bir mekânda sahnedeydi. Dinleyicileriyle buluşan Görgüzel, annesinin kendisine verdiği tavsiyelerden bahsetti.

Selen Görgüzel, şarkı "Deli deli oynama, biraz sakin ol' diyor ama ben o coşkuyla duramıyorum. Hem dans hem de şarkı söylemek nadir sanatçının yapabileceği bir şey..." dedi.

"BAŞKASI YAPSA ÇOK KISKANIRDIM"

Basın mensuplarıyla sohbet eden Selen örgüzel, yeni projesi hakkında, "Şarkı yolda, gelmek üzere. Çok seviyorsunuz zaten. Benimle birlikte daha da çok seveceğinize eminim. Başkası yapsa çok kıskanırdım. Müzik kariyerimin tüm yoğunluğuyla devam edecek" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİN BOZUKSA GİT, TEDAVİ OL"

Selen Görgüzel, geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur’un müzik çalışmaları yapmasıyla ilgili olarak, "Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Psikolojin bozuksa git, tedavi ol" şeklinde konuşmuştu.

"ADIMI AĞZINA ALMA!"

Merve Boluğur da sosyal medya hesabından Selen Görgüzel'e şu sözlerle yanıt vermişti: Ablacığım; benim gibi güzel değilsin, asıl senin sesin yok. Onun, bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım. Bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun. Ne olur benimle ilgili konuşmayın, susun ya! Ben bu sektörden daha kimseye laf etmedim ama benim adımı ağzına alma ya! Çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan... Rica ediyorum; hiç konuşulmak istemiyorum. Ben kendi halimde takılan bir insanım...

"AKLİ MELEKELERİNİ YİTİRMİŞ DURUMDA"

Konuyla alakalı yeni açıklamalarda bulunan Selen Görgüzel, "Çok ciddiye alınacak söylemler değil. Çünkü arkadaşımız ciddiye alınacak bir pozisyonda değil. Ben tamamen saf duygularla bir söylemde bulundum ama maalesef bunu bile algılayamayacak kadar akli melekelerini yitirmiş durumda. Allah yardımcısı olsun. Benim normalde gerçekten hiç cevap verip, muhatap olacağım bir isim de değil. Sadece onun için bir insan olarak iyi niyetlerde ve temennide bulunabilirim ama Allah yolunu açık etsin. İyi işler, iyi projelerde bulunsun" dedi.

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