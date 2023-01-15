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Beyaz Gazete
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Hakkında yakalama kararı çıkarıldı!

Adana'da bir otelde Nilperi Şahinkaya ile sevgilisi Emre Yusufi'ye hakaret edip olay çıkardığı gerekçesi ile davalık olan Burak Deniz cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Nilperi Şahinkaya'nın şikayette bulunduğu Burak Deniz'in ifade vermeye gitmemesi nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Deniz'den açıklama gelmedi.

Ekleme: 15.01.2023 - 00:10 Güncelleme: 15.01.2023 - 00:11 / Editör: Ozge Selin
Serenay Sarıkaya ile Şahmaran dizisinde rol alan Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya ve erkek arkadaşının Adana'da bir otelde yayına giderek tartışma çıkardı. Uzunca bir süre konuşulan olayın ardından Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya ile sevgilisinden özür diledi ancak genç oyuncu özrü kabul etmedi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz hakkında 15 Eylül'de yaşanan kavga nedeniyle Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Hakkında "kasten yaralama", "hakaret", "kişilerin huzur ve sukûnunu bozmaktan dava açılan Deniz'in ifade vermediği öğrenildi. Burak Deniz'in geçen 4 ay içinde savcılık tarafından çağrıldığı halde ifade vermeye gitmediği ortaya çıktı.

Deniz'in avukatı Serdar Opak da müvekkilinin işi nedeniyle sürekli yurt içi ve yurt dışı seyahatler yaptığı iş yoğunluğu nedeniyle de ifade vermeye gitmediğini söyledi. Nilperi Şahinkaya'nın avukatı Nail Gönenli, Deniz hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.
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