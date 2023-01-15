Evlilik sorusunu duyunca kaçtı!

Yoğun konser maratonu ile devam eden Özcan Deniz, geçtiğimiz gün alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. 2 proje müjdesi veren Özcan Deniz, 2023'ü oyunculuk değil konserlere yoğunluk vererek geçireceğini söyledi. Evlilik soruları karşısında şaşıran Deniz, "Kısmet" diyerek geçiştirdi. Deniz, yürümeye devam etti.

Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Özcan Deniz, konser giyeceği kıyafetlerinin provası için gittiği bir erkek giyim mağazasından çıktı. 2023 yılını sahnelere ayıracağını ifade eden Özcan Deniz, setlerden uzak olacağı dönemde senaryo ve hikaye yazarak değerlendireceğini söyledi.



Deniz, "Sahne kıyafetleri için bugün alışveriş yaptım. Yeni yıla iyi başladık gayet iyi gidiyor. Sanıyorum 2023'ü sahnelere ayırdım" dedi. "Oyunculuğu askıya mı aldınız?" sorusu üzerine "Bir şeyler biriktiriyorum, yazıp çiziyorum. İki tane güzel iş var, bakalım ne olacak?" şeklinde konuşan ünlü isim, pandemi sonrası sinemanın geleceğini şu sözlerle değerlendirdi: "Sinema Eylül'e ya da Ekim'e kadar kendini bulamayacak gibi duruyor, bulsa da eskisi gibi olmayacak o tarihten sonra ne olduğunu anlayacağız."



Deniz, ayrıca yeni yılı karşıladığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki konserinde sahneye çağırarak öptüğü kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi Samar Dadgar ile ne zaman nikah masasına oturacağı sorusunu ise "Kısmet" diyerek geçiştirdi.