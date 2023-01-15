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Beyaz Gazete
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Erdal Özyağcılar hayatının şokunu yaşadı!

Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar, evlerine tadilat yaptırmak istediler ancak paralarından oldular. Anlaştıkları yapı ustasına 80 bin TL'lik ödeme yapan Erdal Özyağcılar, bir süre sonra ustaya ulaşamaz oldu. Olay hakkında soruşturma başlatılırken, ifadesine başvurulan Yılmaz K. kendisini, "Eşim hasta olduğu için işe başlayamadım" diyerek savundu.

Ekleme: 15.01.2023 - 10:58 Güncelleme: 15.01.2023 - 10:58 / Editör: Ozge Selin
Türk Tiyatrosu'nun ve Türk Sineması'nın büyük isimlerinden Erdal Özyağcılar ile Güzin Özyağcılar, evlerini tadilat ettirmek isterken hiç beklemedikleri bir olay ile karşı karşıya geldiler. Sabah'ın haberine göre; Erdal Özyağcılar ve eşi Güzin Özyağcılar, Sarıyer'de bulunan evleri için Yılmaz K. isimli bir yapı ustası ile anlaştılar. Ünlü sanatçılar evlerine boya, badana ve tadilat yaptırmak istiyorlardı ve bunun için tamı tamına 90 bin TL'lik bir ödemede anlaştılar.

Yılmaz K., işe başlamak üzere 60 bin lira aldı ancak bir süre sonra alınacak malzemeler için de 20 bin lira daha talep etti. Erdal Özyağcılar 20 bin TL'lik ödemeyi de yaptı ancak daha sonra istese de Yılmaz K.'ya ulaşamaz oldu.

ÖZYAĞCILAR ÇİFTİNDEN YILMAZ K. HAKKINDA İHBAR

Olay hakkında ihbarda bulunuldu ve soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan Yılmaz K., hastalanan eşinin hastanede tedavi gördüğü için işe başlayamadığını söyleyerek kendisini savundu. Parayı iade edeceğini ve artık işi yapmayacağını belirten Yılmaz K., suçsuz olduğunu beyan etti. Soruşturma sürüyor.
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