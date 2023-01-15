Çağatay Ulusoy hakkında yeni aşk iddiası

Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan Çağatay Ulusoy’un, bir süredir birlikte olduğu Duygu Sarışın ile evlenmesi beklenirken ayrılık haberi geldi.Ulusoy’un Sarıyer’de bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği İlkin Tüfekçi’nin paylaşımları akıllarda soru işareti bıraktı.Tüfektçi, sosyal medya hesabından Ulusoy’un bağımlısı olduğu tekne paylaşımı yapıp balık emojisi koydu.İkilinin, teknede buluşup vakit geçirdikleri iddia edildi.İkilinin, birbirlerini sosyal medyadan takip etmemesi ancak fotoğraflarını karşılıklı olarak beğenmesi akılları iyice kurcaladı.Tüfekçi’nin Ulusoy’un 2019 tarihli paylaşımını dahi beğendiği görüldü.Tüfekçi, Ulusoy’un hayranlarının mesajları sonrasında paylaşımını da kaldırdı.İkili, haklarında çıkan iddiayı yalanlamadı.