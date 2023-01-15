Çağatay Ulusoy hakkında yeni aşk iddiası
İlkin Tüfekçi ile sarmaş dolaş görülen Ulusoy akılları karıştırırken, Tüfekçi'nin tekne paylaşımı iddiaları doğrular nitelikte geldi.
Medcezir dizisiyle hafızalara kazınan Çağatay Ulusoy’un, bir süredir birlikte olduğu Duygu Sarışın ile evlenmesi beklenirken ayrılık haberi geldi.
Ulusoy’un Sarıyer’de bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği İlkin Tüfekçi’nin paylaşımları akıllarda soru işareti bıraktı.
Tekneden paylaştı
Tüfektçi, sosyal medya hesabından Ulusoy’un bağımlısı olduğu tekne paylaşımı yapıp balık emojisi koydu.
İkilinin, teknede buluşup vakit geçirdikleri iddia edildi.
Beğenileştiler
İkilinin, birbirlerini sosyal medyadan takip etmemesi ancak fotoğraflarını karşılıklı olarak beğenmesi akılları iyice kurcaladı.
Tüfekçi’nin Ulusoy’un 2019 tarihli paylaşımını dahi beğendiği görüldü.
Tüfekçi, Ulusoy’un hayranlarının mesajları sonrasında paylaşımını da kaldırdı.
İkili, haklarında çıkan iddiayı yalanlamadı.
Ulusoy’un Sarıyer’de bir mekanda sarmaş dolaş eğlendiği İlkin Tüfekçi’nin paylaşımları akıllarda soru işareti bıraktı.
Tekneden paylaştı
Tüfektçi, sosyal medya hesabından Ulusoy’un bağımlısı olduğu tekne paylaşımı yapıp balık emojisi koydu.
İkilinin, teknede buluşup vakit geçirdikleri iddia edildi.
Beğenileştiler
İkilinin, birbirlerini sosyal medyadan takip etmemesi ancak fotoğraflarını karşılıklı olarak beğenmesi akılları iyice kurcaladı.
Tüfekçi’nin Ulusoy’un 2019 tarihli paylaşımını dahi beğendiği görüldü.
Tüfekçi, Ulusoy’un hayranlarının mesajları sonrasında paylaşımını da kaldırdı.
İkili, haklarında çıkan iddiayı yalanlamadı.