Bülent Ersoy sahnede dans etti

İstanbullu dinleyicileri ile bir araya gelen Diva Bülent Ersoy, dikkat çeken sahne kostümüyle dans ederek hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. O anlar kaydedildi.

Sanat camiasının Diva'sı olarak bilinen Bülent Ersoy, yoğun konser takvimiyle hayranlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor.70 yaşındaki yılların sanatçısı, tarzıyla adından söz ettirirken sahne kostümleriyle de çok konuşuluyor.Son olarak önceki akşam İstanbullu hayranlarıyla buluşan Diva, tarzıyla gündem oldu.Saç aksesuarıyla ön plana çıkan Ersoy'un keyifli halleri dikkat çekti.Konserinde dans eden Bülent Ersoy'un şovu, cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.'Ben taklit etmem edilirim'Yeni tarzını sosyal medya hesabından da takipçilerinin beğenisine sunan Diva, eleştirilere de hemen yanıt verdi.Benzer saç aksesuarını 1980 sahnesinde kullandığı videoyu paylaşarak, 'Ben taklit etmem edilirim! Sene 1980 İzmir Fuar'ı konserimde kullandığım baş aksesuarımı çalıp bir de üstüne üstlük sahip çıkmaya çalışan kuş beyinli sensin hazır giyim butikçisi.' şeklinde tepki gösterdi.