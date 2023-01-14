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Ünlü çift boşanıyor!

Klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığını iddia ettiği mesajları yayınlayan, ünlü şovmen ile 'taciz' ve 'hakaret' iddiasıyla mahkemelik olan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, Ocak 2022'de nikâh masasına oturduğu eşi ve çocuğunun babası Mehmet Bilir'den boşanacağını duyurdu.

Ekleme: 14.01.2023 - 01:16 Güncelleme: 14.01.2023 - 01:19 / Editör: Ozge Selin
Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Tiktok fenomeni Ece Ronay, geçtiğimiz yıl ocak ayında 2.5 aylık hamileyken Mehmet Bilir'le hayatını birleştirmişti. Temmuz ayında bebekleri Miran'ın doğumuyla anne ve baba olma mutluluğu yaşayan çift, bir yıllık evliliğin ardından aldıkları boşanma kararıyla büyük şaşkınlık yaşattı.

Ünlü çift boşanıyor!

Ronay, taciz iddialarından sonra Mehmet Bilir'in, Mehmet Ali Erbil ile buluşmasının ardından nişanlısından ayrıldığını duyurmuş ancak daha sonra aralarındaki buzların eridiğini söylemişti.

Ünlü çift boşanıyor!

"MEHMET KİŞİSİNİ BOŞUYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Ronay, "Mehmet kişisini boşuyorum. Bundan sonraki hayatında da başarılar diliyorum. Bazı şeylerden çok sıkıldım. Bu süreçte aktif olmayabilirim kusura bakmayın. Bir süre kafa dinlemek istiyorum, Diyarbakır'a gideceğim" ifadelerini kullandı.

Fenomen, bir diğer Instagram gönderisinde ise "Onun için tek temennim bundan sonra kafasına peruk takıp, istediği gibi yönlendirebileceği bir organik köy tavuğuyla birlikte olması" şeklinde göndermeli bir mesaj yazdı.

Ünlü çift boşanıyor!

ECE RONAY-MEHMET ALİ ERBİL DAVASINDA İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mehmet Ali Erbil'in mesajlarının Ece Ronay Bilir'in kişilik haklarını zedeleyecek biçimde hakaret içerdiği, bir başka mesajının ise 'Tehdit' suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanık Mehmet Ali Erbil'in 'Elektronik haberleşme aracılığıyla cinsel taciz', 'Sesli yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret' ve 'Tehdit' suçlarından 1 yıl 11 ay 15 günden 8 yıl 10 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.
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