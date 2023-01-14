Merve Boluğur'dan Selen Görgüzel'e tepki!

Türkiye'nin bir dönem en beğenilen kadın oyuncuları arasında yer alan Merve Boluğur, gündemden düşmüyor.Uzun süredir ekranlardan uzak duran oyuncu, son yıllarda yaşadığı ilişkiler, evliliği ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.Sık sık eleştirilerin de odağında olan Boluğur, ani kararla dünyaevine girdiği DJ Mert Aydın ile 53 gün sonra ayrılık kararı almıştı.Bunun üzerine sosyal medyayı aktif kullanmaya devam eden oyuncu, sitemli ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.Magazin gündeminden düşmeyen bir diğer isim olan şarkıcı Selen Görgüzel, katıldığı bir televizyon programında Boluğur'u hedef aldı.Oyuncunun sahne performansını eleştiren Görgüzel, 'Merve iyi ve hoş bir oyuncu. Hakkını vermem gereken yerde veriyorum. Bu kızcağız sürekli sosyal medyadan okuyamadığı halde şarkı paylaşıyor. Merve artık eskisi kadar sektörde rağbet görmüyor. Proje teklifi de almıyor. Bu yüzden de müzik sektöründe var olmaya çalışıyor. Yaptığı evlilikte müzik sektöründe biriyleydi. Müzikten yürümek istedi çünkü belli ki oyunculuktan bir şey gelmeyecek. Yeni Bihter projesinde Merve Boluğur oynasaydı tutar mıydı? O halkın takdiri...Merve'yi tanımadığım için ne seviyorum ne de sevmiyorum. Çok güzel ve yetenekli bir kadın bunu niye kendine yapıyor. Annesi ya da ablası olsam pataklayacağım. Bu kadar önemli projelerde yer aldıktan sonra kendine neden bunu yapıyorsun ki? Psikolojin bozuksa git bir tedavi ol. Eğer annesi evliliğine çok müdahil olduysa Merve Hanım'ın şu anki psikolojisinin sebebi anlaşılıyor. Bazı şeyleri aile tetikler. Bir insan ailesi tarafından tam anlamıyla sevgi, ilgi, şefkat ve korunma hissederse kendini bu hale sokmaz.' ifadelerini kullandı.Bunun üzerine Boluğur'dan da cevap gecikmedi ve sosyal medya hesabından paylaşım yaparak adeta ateş püskürdü.Boluğur, 'Ablacığım benim gibi güzel değilsin, sesin asıl senin yok. Onun bunun karısı olarak gündemdesin. Ben tırnaklarımla kariyer yaptım bir de dedikodu yaparak ve beni kıskanarak daha da bozuk psikolojini sergiliyorsun. Ne olur benimle ilgili konuşmayın susun ya. Ben bu sektörden daha kimseye laf atmadım. Ama benim adımı ağzına alma ya. Çok sıkıldım sizin gibi varlıklardan ya. Magazin programlarından rica ediyorum hiç konuşulmak istemiyorum. Ben kendi halimde takılan bir insanım.'