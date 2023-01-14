Mahir İpek'i duygulandıran fotoğraf!

Mahir İpek ile Asuman Dabak, önceki gün Cihangir'de bir mekanda arkadaşları ile bir araya gelip, sohbet etti. Neşelerinin yerinde olduğu gözlenen ünlü oyuncular, mekan çıkışı gazetecilere poz verdi.

Asuman Dabak, yakın arkadaşı ve meslektaşı Mahir İpek'e, 17 yaşında TRT'deki bir programda şair Necati Cumali'ye ait bir şiir okuduğunu hatırlatarak, o gün çekilen fotoğrafını gösterdi."NEREDEN NEREYE"Mahir İpek, 17 yaşındaki çekilen fotoğrafını görünce gözleri doldu ve “Vay be nereden nereye. Ben bile bu halimi hatırlamıyorum. Nasıl oldu da buldun bu fotoğrafı? Beni duygulandırdın” dedi.