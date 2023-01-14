İrem Derici'den şaşırtan hareket

Kahkahası ve kavgalarıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda el hareketi çekmesiyle yeniden eleştirilerin odağında oldu.

Genç şarkıcı İrem Derici, her hareketi ve söylemiyle sık sık gündem oluyor.



Şarkılarının yanı sıra kendine has tarzıyla ön plana çıkan Derici, geçirdiği estetik operasyonları ve çalkantılı aşk hayatıyla da zaman zaman eleştiriliyor.



Video çok konuşuldu



Sosyal medyayı da aktif kullanan şarkıcı, cesur fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunuyor. 8,3 milyon takipçisi bulunan Derici, son olarak yaptığı bir paylaşımla sosyal medyada çok konuşuldu.



El hareketi çekti



Sahne öncesi kulisten esprili bir video yayınlayan şarkıcının, videonun sonunda el hareketi çekildiği görüldü.



"Sizde ne var" notunu düşen şarkıcıya takipçileri art arda eleştirilerde bulunarak tepki gösterdi.