Gonca Vuslateri, 'Kraliçe' kadrosunda...

Bugüne kadar yer aldığı projeler ile izleyicinin haklı beğenisini kazanan Gonca Vuslateri, Kraliçe dizisinin kadrosuna katıldı. Vuslateri, yapımda 'Zeynep' karakterine hayat verecek.Ülkenin en ünlü basketbolcularından birinin adının büyük bir skandala karışması sonucu eşinin hayatının alt üst olmasını konu olan Kraliçe dizisi, yakında Kanal D’de.