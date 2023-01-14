Selçuk Yöntem, Selin Şekerci ve Kubilay Aka gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Sevda Macburi İstikamet filminin Berlin galası gerçekleştirildi. ‘Sevda Mecburi İstikamet'in Berlin galası büyük ilgi gördü.

Çağan Irmak'ın yazıp, yönettiği 'Sevda Mecburi İstikamet' filminin Berlin galası geçtiğimiz akşam gerçekleştirildi. Selçuk Yöntem, Selin Şekerci ve Kubilay Aka'nın katılım gösterdiği 'Sevda Mecburi İstikamet'in Berlin galası ilgi gördü.Gösterim öncesi objektiflere poz veren film ekibi hayranlarıyla da fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Filmin yurt dışı turnesi Berlin'in ardından Bakü'de gerçekleştirilecek.70'li yıllarda kariyerinin zirvesindeki Yeşilçam aktörü 'Selim Erensoylu'nun başarılı yıllarının ardından yaşadığı 'dönüm noktası' ile hem kendine hem de 'Suna'ya çizdiği yeni yol izleyicileri derinden etkiliyor.