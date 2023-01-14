'Beni birçok projede göreceksiniz'

Bir süredir ekranlardan uzak olan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Gazeteciler ile sohbet eden Kerem Bürsin, yeni proje müjdesini de verdi. Ünlü oyuncu, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bunun için de çok mutluyum. Bu sene birçok projede beni göreceksiniz" dedi.

Özel hayatı ile sıkça magazin basınında yerini alan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken objektiflere yansıdı. Kerem Bürsin, basın mensupları ile sohbet etmeyi ihmal etmedi.Bürsin, 'Yeni projemin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Değişik bir proje ama ne zaman çıkacağı belli değil' açıklaması ile hayranlarını heyecanlandırdı.Açıklamalarına devam eden yakışıklı oyuncu, 'Onun dışında dijitale ve sinemaya yapılan yeni projeler de olacak. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Bunun için de çok mutluyum. Bu sene birçok projede beni göreceksiniz' şeklinde konuştu.