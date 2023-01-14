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Baba-kız günü

Ünlü futbolcu Caner Erkin, geçtiğimiz gün kızı Mihra Ela ile alışveriş yaparken görüntülendi. Baba-kız günü yapan ikiliden Caner Erkin, "Şükran bugün sette. Biz de kızımla birlikte 'baba-kız günü' yapmak istedik." şeklinde konuştu.

Ekleme: 14.01.2023 - 17:13 Güncelleme: 14.01.2023 - 17:14 / Editör: Ozge Selin
Futbolcu Caner Erkin, Şükran Ovalı ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Mihran Ela Erkin ile önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı.

Akşam saatlerinde vale noktasında araçlarını bekledikleri sırada gazetecilerle karşılaşan Caner Erkin ile kızı Mihran Ela, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı ve objektiflere poz verdi.

'KIZIMLA BİRLİKTE 'BABA-KIZ GÜNÜ' YAPMAK İSTEDİK'

Oyuncu eşi Şükran Ovalı ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü futbolcu Caner Erkin, 'Şükran bugün sette. Biz de kızımla birlikte 'baba-kız günü' yapmak istedik. Birlikte alışverişe çıktık' şeklinde konuştu.

Baba-kız günü
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