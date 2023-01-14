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Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan jüri üyesi oldu!

Profesyonel futbol hayatına veda eden Galatasaray ve A Milli Takım'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, ünlü modacı Hakan Akkaya ile 'Stil İkonu' isimli yarışmada jüri koltuğunda oturacak. Sosyal medya hesabından sürpriz gelişmeyi takipçilerine duyurmayı ihmal etmeyen Aslıhan Doğan'a, eşi Arda Turan'dan da yorum gecikmedi.

Ekleme: 14.01.2023 - 01:19 Güncelleme: 14.01.2023 - 01:21 / Editör: Ozge Selin
2018 yılında Arda Turan ile nikâh masasına oturan Aslıhan Doğan, aynı yıl Hamza Arda'yı, 2020'de Asil Aslan'ı kucağına aldı. Vaktinin büyük bölümünü çocuklarına ayıran sosyetik güzel, bir televizyon projesiyle sevenlerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan jüri üyesi oldu!

MODA YARIŞMASINDA JÜRİ OLDU

Lüks alışverişleriyle magazin gündeminden düşmeyeni Instagram hesabının yanı sıra YouTube kanalında da günlük yaşantısını takipçileriyle paylaşan Doğan, moda yarışmasında jüri üyeliği yapacak. Turan'a, 'Stil İkonu' adlı yarışmada Hakan Akkaya eşlik edecek.

ARDA TURAN'DAN YORUM

340 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarışmanın afişini paylaşan Aslıhan Doğan, "Hakan Akkaya ile birlikte jüri koltuğunda oturacağımız, stillerin zorlu mücadelesini birlikte değerlendireceğimiz Stil İkonu programımız çok yakında başlıyor" notunu düştü. Turan'ın paylaşımına yorum yapan isimlerden biri de Arda Turan oldu.

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan jüri üyesi oldu!

"HAYIRLI OLSUN KARICIĞIM"

Eski milli futbolcu, kalp emojisiyle birlikte "Hayırlı olsun karıcığım" mesajını yazdı. Binlerce beğeni alan gönderiye; Eda Ece, Seda Sayan, Hakan Akkaya, Selin İmer, Okan Turan, Selin Ciğerci ve Ela Yörüklü gibi ünlü isimlerden de tebrik yorumu geldi.

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