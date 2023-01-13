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Ünlü çiftten ilginç tanışma hikayesi...

'Beni Ağlatma', 'Jest Oldu', 'Aya Benzer', 'Araba', 'Pazara Kadar' ve 'Aşka Yürek Gerek' gibi hitlerinin yanı sıra ve çok sayıda meslektaşına verdiği bestelerle de 90'lar ve 2000'lerin ilk yıllarına damga vuran Mustafa Sandal, ikinci evliliğini geçtiğimiz yıl Melis Sütşurup'la yaptı. Eşine doğum günü sürprizi yapan Sütşurup, "Biraz komik' dediği tanışma hikayelerini anlattı.

Ekleme: 13.01.2023 - 01:41 Güncelleme: 13.01.2023 - 01:45 / Editör: Ozge Selin
Mustafa Sandal'ın, oğulları Yaman (14) ve Yavuz'un (10) annesi, meslektaşı Emina Jahovic ile 10 yıllık evliliği Haziran 2018'de anlaşmalı olarak 15 dakika süren duruşmayla sona erdi.

19 YAŞ FARK!

Ünlü popçu, 3 Haziran 2022'de İtalya'nın başkenti Roma'da kendisinden 19 yaş küçük Melis Sütşurup ile hayatını birleştirdi. Sütşurup, 11 Ocak'ta 53 yaşına giren eşinin doğum gününü, Instagram hesabından yaptığı romantik bir paylaşımla kutladı.

Ünlü çiftten ilginç tanışma hikayesi...

"DOĞDUĞUN GÜNE ŞÜKÜRLER OLSUN KOCAM"

Sosyetik güzel, “Doğduğun güne şükürler olsun canım kocam. Sen çok özel birisin. İyi ki yol arkadaşım sensin. İyi ki doğdun” mesajını yazdı. Ünlü şarkıcı ise “Aşkım, yol arkadaşım, birlikte attığımız her adım geçirdiğimiz her anın şerefine, bugün ve ebediyen Çana Çuna Çu” karşılığını verdi.

Ünlü çiftten ilginç tanışma hikayesi...

MUSTİ'YE CANLI YAYINDA SÜRPRİZ

Mutlu evliliğini sosyal medyada aşk dolu paylaşımlarıyla gözler önüne seren Mustafa Sandal, son olarak 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk oldu. Canlı yayında ünlü şarkıcıya doğum günü sürprizi de yapıldı. Stüdyoya Sandal'ın oğlu Yaman ve eşi Melis Sütşurup geldi. Musti, sürpriz karşısında duygulandı.

Ünlü çiftten ilginç tanışma hikayesi...

"O HANIMEFENDİYİ HATIRLAMADI BİLE"

Sunucu, Melis Sütşurup'a Mustafa Sandal ile nasıl tanıştıklarını sordu. Sosyetik isim, aşk hikayesini şöyle anlattı:

Komik biraz. Benim evime çalışmak için bir kadın geldi, benim de oğlum o zaman 4.5 yaşındaydı. Referans istedim, Mustafa Sandal'ın adını verdi hanımefendi. Telefonu elimde ama, belki rahatsız olur diye aramadım. Arkadaşlarım vardı yanımda, 'Arama' dediler. Instagram'dan mesaj attım. Ben mesaj attığım dakika içinde cevap geldi. Çok resmi konuşuyoruz, sonra 'Bu arada ufaklıkla da çok iyi anlaşır' diye mesaj yazdı. Anladım zaten Instagram hesabımı kontrol etmiş. Sonuçta bir çocuğum var, evli miyim değil miyim, öyle bir bilgisi olmadığı için rahat rahat yazamıyor. Yalnız olduğumu anlayınca 'Bu fotoğraftaki gözler gerçekten senin gözlerin mi?' dedi. Sonra baktım ki Mustafa o hanımefendiyi hatırlamadı bile (gülüyor). Sonrasında görüşmeye başladık.

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