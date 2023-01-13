Sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

Uzun süredir MS hastalığı ile mücadele eden Serdar Ortaç, sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamayla üzdü.

Ünlü popçu Serdar Ortaç, TRT1 ekranlarında Alişan'ın sunduğu 'Alişan ile Hayata Gülümse' programına konuk oldu. MS hastası olan Ortaç, sağlık durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



"Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?"



"Sol bacağım tamamen gitti." diyen Serdar Ortaç, bacağını kaldırmakta güçlük çektiğini ifade etti. Serdar Ortaç'ın doktoru canlı yayına bağlandı. Ortaç, doktoruna "Bu hastalık hiç geçmeyecek mi?" diye sordu.



Doktor, "İlacını düzgün kullandığı sürece hastalık kontrol altında." diyerek geçmeyeceği belirtti.



"Senin gibi yürüyüp koşmak isterdim"



Serdar Ortaç’ın "Senin gibi yürüyüp koşmak isterdim." sözleri ise Alişan’ı duygulandırdı.