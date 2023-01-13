Nuri Alço: Burhan biraz ihmalkardı

62 yaşında hayata veda eden ünlü türkücü Burhan Çaçan, gözyaşları içinde uğurlandı. Cenazeye katılan oyuncu Nuri Alço, "Doktor anjiyo yapalım dedi, Burhan da salı yapalım dedi" şeklinde konuştu.

Usta sanatçı Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlandı.



Türk malk müziğinin sevilen ismi olan Çaçan, dün sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıktı.



Daha sonra evine dönen ünlü türkücünün, kalp krizi geçirerek hayatın kaybettiği belirlendi.



Sevenleri yalnız bırakmadı

62 yaşındaki Çaçan'ın, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.



Cenazesi bugün kaldırılan türkücünün sevenleri cenaze törenine akın etti.



Ünlü isimler de cenazeye geldi

Fatih Camii'nde gerçekleştirilen törene Ferman Toprak, Ferhat Güzel, Nuri Alço gibi ünlü simalar da katıldı.



Burhan Çaçan için kılınan cenaze namazı sonrasında naaşı Edirnekapı Şehitlik Mezarlığı'na defnedildi.



'Biraz ihmalkardı, aynı doktora gidiyorduk'

Ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Çaçan'ın vefatına ilişkin acı gerçeği cenazeye katılan Oyuncu Nuri Alço açıkladı.



Alço, 'Burhan çok sevdiğim bir arkadaşım, çok gençti. Biraz ihmalkardı, aynı doktora gidiyorduk. Doktor Burhan'a muayanede 'Durumunu hiç iyi görmüyorum, anjiyo yapalım' dedi. Burhan da 'Salı yapalım' dedi. Doktor bey 'Salı değil yarın yapalım' dedi. Akşamında da evde gidiyor.' dedi.