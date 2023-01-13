Doğa Rutkay hastaneden çağrı yaptı!

İki çocuk annesi ünlü oyuncu Doğa Rutkay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalandığını duyurdu.Bir süre hastanede tedavi gören Rutkay, sonrasında yaptığı açıklamayla sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan ünlü oyuncu şunları söyledi:"Her birinize teşekkür ederim... Çok güzel geçmiş olsunlar gelmiş... Tek tek dönemiyorum buradan topluca yazayım, çok teşekkürler! Not, maskelerinize geri dönün! Domuz gribi olmamak için elinizden geleni yapın. Çocuklu aileler için çok zor, okullar bu hastalıkla kaynıyor. Çok ağır bir hastalık. Covid'i mumla aratıyor. Yüzümün güldüğüne bakmayın ben hep gülen bir tipim. Oysa ağrıdan öksürükten ve kısık ve yer yere gelen ateşten perişanım. Sabırlıyım atlatacağım."