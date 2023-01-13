Dilan Çıtak'ın tarzı olay oldu
Son dönemde sık sık gündeme gelen İbrahim Tatlıses'in kızı şimdi de cesur tarzıyla adından söz ettirdi.
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, geçtiğimiz günlerde yeni şarkı hazırlığı içerisinde olduğunu belirtmişti.
Oldukça heyecanlı olan İbrahim Tatlıses'in kızı, son aldığı haberle şarkısını 20 bin TL fark ile Hadise'ye kaptırdığını öğrenmiş ve sitem etmişti.
Eteği sordular
Sesiyle beğeni toplayan İbrahim Tatlıses'in kızı son olarak iddialı bir seçim yaptı. Derin bacak dekoltesiyle poz veren İbrahim Tatlıses'in kızının pozunu görenler 'Eteğin nerede?' dedi.
Oldukça heyecanlı olan İbrahim Tatlıses'in kızı, son aldığı haberle şarkısını 20 bin TL fark ile Hadise'ye kaptırdığını öğrenmiş ve sitem etmişti.
Eteği sordular
Sesiyle beğeni toplayan İbrahim Tatlıses'in kızı son olarak iddialı bir seçim yaptı. Derin bacak dekoltesiyle poz veren İbrahim Tatlıses'in kızının pozunu görenler 'Eteğin nerede?' dedi.