Cem Özer'den flaş açıklama...

Yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündem olan Cem Özer, bu kez ‘çocuk yapmayın' çıkışıyla çok konuşuldu. İki çocuğunun da istemeden olduğunu belirten Özer'in sözleri sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.“ADAM ASGARİ ÜCRET ALIYOR, YEDİ ÇOCUK YAPIYOR”Cem Özer, geçtiğimiz günlerde Posta gazetesinden Alev Gürsoy Cimin'in sorularını cevapladı. Aile hayatıyla ilgili konuşan Özer, maddi imkanları kısıtlı ailelerin çok çocuk yapmasını doğru bulmadığını dile getirdi. Ünlü oyuncu açıklamasında “Maddi imkanı olanlar daha az ürüyor, maddi imkanı olmayanlar ürüyor da ürüyor. Adam asgari ücret alıyor, yedi çocuk yapıyor. ‘Soyum yürüsün' mantığıyla üremek saçma! Padişah mısın sen?” şeklinde konuştu.“İKİ ÇOCUĞUM DA İSTEMEDEN OLDU”Özer, “Siz neden çocuk yaptınız o halde?” sorusuna ise “İkisi de istemeden oldu. Yani niyetlenerek yapmadık” cevabını verdi.NURGÜL YEŞİLÇAY'LA ARASI AÇILDI MI?Özer'in sözlerinden rahatsız olan Nurgül Yeşilçay'ın eski eşini arayarak 'Bunlar nasıl sözler? Oğlunun ne hissedeceğini düşünmeden konuşuyorsun?' dediği iddia edildi.'BÖYLE BİR ŞEY OLMASI MÜMKÜN MÜ?'Bugün 2. Sayfa programına konuk olan Cem Özer, Nurgül Yeşilçay ile tartıştığı iddiasını yalanlayarak şunları söyledi:Böyle bir şey olması mümkün mü? Ben salak mıyım? Cahil miyim? Söylediğim lafın ne olduğunu, çocuklarımla ilişkimin ne olduğunu bilmiyor muyum? Ben kendimi mi kaybettim? Bunu yorumlayanlar nasıl yorumluyor? Bu ne cehalettir. Bu nasıl okuma yazma bilmemektir.'BİRİNİN GERÇEKLERİ DİLE GETİRMESİ LAZIM''Biz gençken çok romantik ve çok güzeldik' diyen Özer, sözlerine şöyle devam etti; 'Bu hayaller yine var ama olmayacağını da biliyoruz. Birinin çıkıp gerçekleri söylemesi lazım. Bu ülke çıplak insanlara 'kıyafetin ne güzel' diyen yalancılarla dolu. İnsanlar etrafındakilerden fırça yiyeceği için böyle şeyleri söyleyemiyor. Birinin bu gerçekleri dile getirmesi lazım. Sanatçının amacı budur. Toplum adına düşündüklerini ve hissettiklerini konuşmaktır. Bu bazen aykırı gibi gelir. Sanatçı öncüdür ve 3-5 sene sonrasını görür.'CEM ÖZER'İN EVLİLİKLERİİlk evliliğini ünlü müzisyen Erol Pekcan'nın kızı Sebla Pekcan ile 1984'te yapan Cem Özer'in Cemre (1990) adında bir kızı var. Özer, 1989 yılında boşandıktan sonra ikinci evliliğini ise; 1989'da ünlü oyuncu Selin Dilmen‘le yaptı. Çift aynı yıl boşandı.Oyuncu, üçüncü evliliğini 17 Ağustos 1994'de Modacı Esin Maraşlıoğlu ile yaptı. Çift 2005'te boşandı. Ardından 26 Ekim 2004'de Nurgül Yeşilçay ile hayatını birleştiren Cem Özer, 6 yıl sonra 24 Aralık 2010'da boşandı. Çiftin bu evlilikten Osman Nejat (2005) adında bir oğulları var. Cem Özer beşinci evliliğini ise Pınar Dura ile 2017 yılında gerçekleştirdi.