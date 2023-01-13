Cansu Dere hastaneye kaldırıldı

Cansu Dere, sağlık engeli nedeniyle bu sabah İspanya seyahatini iptal etti.

İspanya’nın Torvizcon köyünün yerel bayramı nedeniyle 2014’ten bu yana verilen “Altın Üzüm Bağı Ödülleri”nin bu yıl 8’incisi düzenlenecek. Ünlü sınırları aşan oyuncu Cansu Dere de bu sene ödül alacaktı.



Uçağa binmeden fenalaştı



Yarın yapılacak olan törene katılmak için Cansu Dere ile Melis Sezen bu sabah havalimanında buluştu. Ancak ünlü oyuncu uçağa binmeye hazırlanırken fenalaştı. Rengi bembeyaz olan ve ayakta duramayan oyuncu sağlık engeli nedeniyle uçağa binemedi.



Ödülleri Melis alacak



Dere’ye yapılan kontrolde gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Melis Sezen ise yarınki tören için İspanya’ya uçtu.

