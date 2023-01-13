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Burhan Çaçan yaşamını yitirdi!

Türk Halk Müziği sanatçısı Burhan Çaçan (62), evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 45 yıl önce Erzurum Radyosu'nun düzenlediği amatör sesler yarışmasını kazanan usta sanatçı, ilk albümünü 1981 yılında çıkarmıştı. Burhan Çaçan, müzisyenliğinin yanı sıra bir dönem oyunculuk da yaptı. Vefat haberinin ardından pek çok ünlü isim üzüntülerini dile getirdi.

Ekleme: 13.01.2023 - 01:35 Güncelleme: 13.01.2023 - 01:39 / Editör: Ozge Selin
Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi... 2002 yılında çıkardığı 'Liseli' şarkısıyla tanınan evli ve iki çocuk babası Burhan Çaçan, Bakırköy'de bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.

“CENAZESİ YARIN OLACAK”

Türkücü Ferman Toprak, Instagram hesabından paylaştığı videoda, “Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin yüreği yanıyor. Cenazesi yarın Fatih Camii'nde olacak” ifadelerini kullandı.

Burhan Çaçan yaşamını yitirdi!

SEHER DİLOVAN

Değerli meslektaşım, halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim.

CEYLAN

Ah Burhan abim çok üzgünüm. Rabbim mekanını cennet eylesin.

LATİF DOĞAN

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Burhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.

Burhan Çaçan yaşamını yitirdi!

BELKIS AKKALE

Halk müziğinin kıymetlisi Burhan Çaçan kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Devrin daim, mekanın cennet olsun kardeşim.

PETEK DİNÇÖZ

Büyük usta Burhan abimizi kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun, huzur içinde yatsın.

SÜMER EZGÜ

Çok değerli bir yorumcu, kendisini yıllardır ortalığa atmaktan imtina eden arkadaşım Burhan Çaçan'ı kaybetmişiz. Hem çok üzüldüm hem şaşkınlık yaşadım. Daha gençti. 80'li yıllarda Kadem Bastı ve Göç Göç Oldu'yu ondan dinlediğim zaman çarpılmıştım. Bu kadar temiz ve duygulu okunur. Nur içinde olsun. Gönüllerde yaşasın.

Burhan Çaçan yaşamını yitirdi!

METİN AROLAT

Çok üzüldüm ailesine ve tanıyan seven herkese başsağlığı ve sabır dilerim.

OZAN ORHON

Benim için özel insanlardan biriydi. Sesiyle milyonları etkiledi. Nasıl unuturuz 'Ayaz Geceler'i. Kendisiyle bir çok TV programına çıktım. Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.

Burhan Çaçan yaşamını yitirdi!

UMUT AKYÜREK

Çok değerli bir ses, çok beyefendi bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum.

SAFİYE SOYMAN

Ay ay ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ya hay Allah çok da gençti yani.

PINAR DİLŞEKER

Allah rahmet eylesin. Müzik camiamızın çok değerli bir büyüğüydü. Mekanı cennet olsun.

Burhan Çaçan yaşamını yitirdi!

BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?

1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. 'Sefa Geldin', 'Ben Yarime Neler Alayım', 'İpek Mendil', 'Memik Oğlan', 'Ayaz Geceler', 'Yağ Yağmur' ve 'Vurun Dalgalar' isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.

Evli ve iki çocuk babası olan Burhan Çaçan; 'Ağlama', 'Her Yer Karanlık', 'Ayaz Geceler' ve 'Yağ Yağmur' isimli dört sinema filmi çekti. 'İlahiler 99' , 'Mevlüt Ve İlahiler' isminde iki tane de ilahi albümü yaptı.

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