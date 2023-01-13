Burhan Çaçan yaşamını yitirdi!

Sanat dünyasını yasa boğan ölüm haberi... 2002 yılında çıkardığı 'Liseli' şarkısıyla tanınan evli ve iki çocuk babası Burhan Çaçan, Bakırköy'de bulunan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.Sabah yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Çaçan, eve döndükten sonra kalp krizi geçirdi. Sanatçının hayatını kaybettiği belirlendi. Çaçan'ın bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.“CENAZESİ YARIN OLACAK”Türkücü Ferman Toprak, Instagram hesabından paylaştığı videoda, “Hepimizin başı sağ olsun. Hepimizin yüreği yanıyor. Cenazesi yarın Fatih Camii'nde olacak” ifadelerini kullandı.SEHER DİLOVANDeğerli meslektaşım, halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayata gözlerini yummuş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı dilerim.CEYLANAh Burhan abim çok üzgünüm. Rabbim mekanını cennet eylesin.LATİF DOĞANTürk halk müziğinin usta isimlerinden Burhan Çaçan geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kendisine rahmet, ailesinin sanat camiasının ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun.BELKIS AKKALEHalk müziğinin kıymetlisi Burhan Çaçan kardeşimi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyorum. Devrin daim, mekanın cennet olsun kardeşim.PETEK DİNÇÖZBüyük usta Burhan abimizi kaybetmişiz. Mekanı cennet olsun, huzur içinde yatsın.SÜMER EZGÜÇok değerli bir yorumcu, kendisini yıllardır ortalığa atmaktan imtina eden arkadaşım Burhan Çaçan'ı kaybetmişiz. Hem çok üzüldüm hem şaşkınlık yaşadım. Daha gençti. 80'li yıllarda Kadem Bastı ve Göç Göç Oldu'yu ondan dinlediğim zaman çarpılmıştım. Bu kadar temiz ve duygulu okunur. Nur içinde olsun. Gönüllerde yaşasın.METİN AROLATÇok üzüldüm ailesine ve tanıyan seven herkese başsağlığı ve sabır dilerim.OZAN ORHONBenim için özel insanlardan biriydi. Sesiyle milyonları etkiledi. Nasıl unuturuz 'Ayaz Geceler'i. Kendisiyle bir çok TV programına çıktım. Ah Burhan abim bir bir gidiyoruz. Mekanın cennet olsun. Tüm sevenlerine ve ailesine baş sağlığı diliyorum.UMUT AKYÜREKÇok değerli bir ses, çok beyefendi bir insandı. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabırlar diliyorum.SAFİYE SOYMANAy ay ay çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Ya hay Allah çok da gençti yani.PINAR DİLŞEKERAllah rahmet eylesin. Müzik camiamızın çok değerli bir büyüğüydü. Mekanı cennet olsun.BURHAN ÇAÇAN KİMDİR?1978 yılında TRT Erzurum Radyosu'nun açmış olduğu amatör sesler yarışmasını kazandı. Daha sonra Ankara'ya, ardından İstanbul'a geldi. 1981 yılında ilk albümünü çıkardı. 'Sefa Geldin', 'Ben Yarime Neler Alayım', 'İpek Mendil', 'Memik Oğlan', 'Ayaz Geceler', 'Yağ Yağmur' ve 'Vurun Dalgalar' isimli albümleri ile müzik dünyasında yer edindi.Evli ve iki çocuk babası olan Burhan Çaçan; 'Ağlama', 'Her Yer Karanlık', 'Ayaz Geceler' ve 'Yağ Yağmur' isimli dört sinema filmi çekti. 'İlahiler 99' , 'Mevlüt Ve İlahiler' isminde iki tane de ilahi albümü yaptı.