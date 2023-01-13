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Ata Demirer 22 kiloyu nasıl verdiğini anlattı!

Senaryosunu yazdığı ve başrolünde yer aldığı yeni filmi 'Bursa Bülbülü'nün heyecanını yaşayan komedyen Ata Demirer, diyetisyen yardımı almadan 4.5 aylık sürede 22 kilo verdiğini belirterek, yaptığı diyeti ilk kez açıkladı.

Ekleme: 13.01.2023 - 01:32 Güncelleme: 13.01.2023 - 01:34 / Editör: Ozge Selin
Ata Demirer, BloombergHT'de yayınlanan 'Bire Bir' programına konuk oldu. Ünlü komedyen, "22 kilo verdim. Öğlen ve akşam yemeklerinde karbonhidrat yemedim, direkt et, balık, protein yedim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. 4.5 ayda 22 kilo gitti, diyetisyenle de yapmadım" dedi.

Bir arkadaşım mide ameliyatı olmuştu ona 'Ne yiyorsun' dedim, 'Ekmek yemiyorum' dedi. 'Ekmeği atacaksan niye mide ameliyatı oldun?' dedim. 'Sabahları bir dilim ekmek yiyorum, bir daha yemiyorum' dedi. Ben de denedim. Çok hızlı kilo verdim. Hafta sonu alkol alıyorum sadece, onu da pazar günü ciddi bir yürüyüşle dengeliyorum. Sabahları da sahilde, Topkapı Sarayı'na doğru yürüyorum. Bütün esnafı tanır hale geldim, sosyalleştim.

Ata Demirer 22 kiloyu nasıl verdiğini anlattı!

"EEYVAH EYVAH ÇEKERSEM CEM'E TEKLİF GÖTÜRECEĞİM"

Ata Demirer'in Cem Yılmaz yorumu da dikkat çekti. Cem Yılmaz'ın 'Bursa Bülbülü' setine baklava gönderdiğini söyleyen oyuncu, "Cem sete baklava yolladı. İkimizin ortak bir özelliği var, sevmediğimiz argümanı kullanmıyoruz. O yüzden sevgisine eminim. 'Eyvah Eyvah' çekersek Cem'e teklif götüreceğim" açıklamasını yaptı.
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